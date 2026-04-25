ABD yönetimi, İran’ın finansal ağlarını ve küresel ticaret damarlarını hedef alan dev kapsamlı bir yaptırım paketini devreye soktu.

"Ekonomik öfke" (economic fury) adı verilen operasyon kapsamında, Tahran yönetimiyle bağlantılı olduğu tespit edilen 344 milyon dolarlık kripto varlık donduruldu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından yapılan açıklamada, İran'ın uluslararası yaptırımları delmek ve fon transferi sağlamak amacıyla kullandığı kripto para ağlarına ağır bir darbe indirildiği belirtildi.

Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) aracılığıyla yürütülen operasyonda, İran rejimiyle ilişkili 344 milyon dolar değerindeki dijital varlık erişime kapatıldı.

Bakan Bessent, konuya ilişkin sert mesajlar vererek şu ifadeleri kullandı:

"Tahran’ın ülke dışına kaçırmaya çalıştığı her kuruşun peşindeyiz. Rejimin finansal yaşam damarlarını kurutana kadar durmayacağız. İran'ın para taşıma ve fon üretme kapasitesini sistematik olarak zayıflatıyoruz."

Savaş kriptolara sıçradı 344 milyon dolarlık servet donduruldu

HEDEFTE SADECE KRİPTO YOK: "GÖLGE FİLO" VE DEV RAFİNERİLER

Yeni yaptırım paketi dijital dünyayla sınırlı kalmadı. ABD, İran petrolünün en büyük alıcılarından biri olan Çin merkezli Hengli Petrochemical şirketini de kara listeye aldığını duyurdu.

Bağımsız rafinerilerin İran ekonomisini ayakta tutan kritik birer unsur olduğu vurgulanırken, söz konusu şirketin İran'dan milyarlarca dolarlık petrol alımı yaptığı kaydedildi.

Yaptırım listesine eklenen diğer unsurlar:

• 40 Nakliye Şirketi ve Gemi: İran’ın petrol ticaretini gizlice sürdürmek için kullandığı "gölge filoya" ait onlarca gemi yaptırım kapsamına alındı.

• Küresel Operasyon: OFAC, İran’ın lojistik ağlarını tamamen felç etmeyi hedefleyen bir dizi kuruluşu daha listeye ekledi.

PİYASALAR NE DİYOR?

Kripto varlıkların bu denli yüksek bir meblağ ile dondurulması, dijital varlık piyasalarında "düzenleme ve denetim" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Analistler, ABD'nin bu hamlesinin İran’ın petrol gelirlerini nakde çevirmesini zorlaştıracağını ve bölgesel jeopolitik gerilimi tırmandırabileceğini öngörüyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

