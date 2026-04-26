Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni haftada ekonomi ve vatandaşın cebini doğrudan ilgilendiren önemli düzenlemeleri gündemine alıyor. Tapu Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören teklif kapsamında aidat artışlarının sınırlandırılması ve deprem bölgesine yönelik ekonomik destekler öne çıkıyor.

AİDAT ARTIŞLARINA SINIR GELİYOR

Düzenlemeyle birlikte site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılacak. Tüm gider kalemlerinin site sakinlerinin onayına sunulması zorunlu hale gelirken, onaylı bütçenin bulunmadığı durumlarda aidat artışı yalnızca yeniden değerleme oranı ile sınırlı olacak.

DEPREM DESTEKLERİNE HACİZ YASAĞI

Teklif kapsamında 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine verilen hibe ve kredilerin haczedilememesi öngörülüyor. Böylece depremzedelere sağlanan finansal desteklerin korunması amaçlanıyor.

YAPI GÜVENLİĞİNE PARA CEZASI DÜZENLEMESİ

Ruhsatsız veya izinsiz yapılara hazır beton sağlayanlara 500 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Düzenlemeyle yapı güvenliğinin artırılması hedefleniyor.