Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de bir ilke imza atılarak kiralık sosyal konut uygulamasının İstanbul’da başlatılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ev Sahibi Türkiye" İstanbul kura çekim töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul’daki hak sahiplerinin belirlendiği törende açıklamada bulunan Erdoğan, mülkiyet edindirme projelerinin yanı sıra kiralama sisteminin de devreye alınacağını bildirdi.

Erdoğan, "Kiralık sosyal konut uygulamamızı da Türkiye'de ilk kez İstanbul'da başlatıyor, TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. Projenin ilk adımını 15 bin kiralık sosyal konutla atacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gerçekleşen tören için teşekkür eden Erdoğan, "500 bin sosyal konut projemiz kapsamında kuralarını çekeceğimiz 100 bin konutun hak sahiplerimiz başta olmak üzere İstanbul'umuz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu hanelerde oturacak vatandaşlarımın her birine aileleriyle birlikte şimdiden sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA, Ekonomim

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İş Yatırım'ın bu hafta sattığı hisseler (20-24 Nisan 2026)İş Yatırım'ın bu hafta sattığı hisseler (20-24 Nisan 2026)
BitMEX kurucusu ETH’nin yerine geçecek altcoinleri açıkladıBitMEX kurucusu ETH’nin yerine geçecek altcoinleri açıkladı

