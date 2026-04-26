Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından açıklanan verilere göre pay piyasasında yatırımcı sayısında düşüş yaşandı. 24 Nisan 2026 itibarıyla yatırımcı sayısı bir önceki haftaya göre 48 bin 533 kişi azalarak 6 milyon 428 bin 81’e geriledi.

TOPLAM PİYASA BÜYÜKLÜĞÜ 22,9 TRİLYON TL

Verilere göre toplam pay senedi büyüklüğü 22 trilyon 950 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 9 trilyon 270 milyar TL’si halka açık, 13 trilyon 680 milyar TL’si ise halka kapalı paylardan oluştu.

HALKA ARZLARA YOĞUN İLGİ

2026 yılı başından bu yana 14 şirket halka arz edilirken, bu arzlara toplam 11 milyon 360 bin yatırımcı katıldı. Halka arzlardan elde edilen toplam hasılat ise 21 milyar 340 milyon TL olarak kaydedildi.

YERLİ YATIRIMCI AĞIRLIKTA

Pay senedi sahiplik oranlarına bakıldığında yerli yatırımcıların payı yüzde 64,28, yabancı yatırımcıların payı ise yüzde 35,72 oldu. Yerli yatırımcıların portföy büyüklüğü 5 trilyon 710 milyar TL, yabancı yatırımcıların portföy büyüklüğü ise 3 trilyon 170 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

FİİLİ DOLAŞIM ORANI GERİLEDİ

Pay piyasasında genel fiili dolaşım oranı yüzde 26,83 olarak açıklanırken, haftalık bazda yüzde 0,03, aylık bazda ise yüzde 0,97 düşüş kaydedildi.