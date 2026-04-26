Borsa İstanbul'da bu hafta bilanço takvimi yoğun. Toplam 21 şirket ilk çeyrek finansallarını açıklayacak, yatırımcılar kritik sonuçlara odaklandı.
Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği bilanço sezonu hız kazanıyor. 27-30 Nisan haftasında 21 önemli şirket finansal sonuçlarını açıklamaya hazırlanıyor. Bankacılık, sanayi ve havacılık sektöründen dev şirketlerin yer aldığı takvim piyasaların odağında.
BİLANÇOLAR NEDEN ÖNEMLİ?
Bilanço, şirketin finansal sağlığını gösteren en önemli verilerden biridir. Gelir, kârlılık ve borçluluk gibi kalemler üzerinden yatırımcılar şirketin performansını değerlendirir.
Bu veriler, hisse fiyatları üzerinde doğrudan etkili olabilir.
Bilanço açıklama tarihleri şirketlerin takvimlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.
27 NİSAN BİLANÇO AÇIKLAYACAK ŞİRKETLER
AV Havalimanları (TAVHL), Afyon Çimento (AFYON)
28 NİSAN BİLANÇO AÇIKLAYACAK ŞİRKETLER
Akbank (AKBNK), Aselsan (ASELS), Lila Kağıt (LILAK), Ereğli Demir Çelik (EREGL), Büyük Şefler (BIGCH)
29 NİSAN BİLANÇO AÇIKLAYACAK ŞİRKETLER
Garanti BBVA (GARAN), TSKB (TSKB), Türk Traktör (TTRAK), Çimsa (CIMSA), Türk Hava Yolları (THYAO), Yapı Kredi (YKBNK), Agesa (AGESA), Anadolu Sigorta (ANSGR), İş GYO (ISGYO), Teknosa (TKNSA)
30 NİSAN BİLANÇO AÇIKLAYACAK ŞİRKETLER
Başkent GYO (BASGZ), Ebebek (EBEBK), Türk Altın İşletmeleri (TRALT), Kalyon Güneş Teknolojileri (KLYPV)