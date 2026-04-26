Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği bilanço sezonu hız kazanıyor. 27-30 Nisan haftasında 21 önemli şirket finansal sonuçlarını açıklamaya hazırlanıyor. Bankacılık, sanayi ve havacılık sektöründen dev şirketlerin yer aldığı takvim piyasaların odağında.

BİLANÇOLAR NEDEN ÖNEMLİ?

Bilanço, şirketin finansal sağlığını gösteren en önemli verilerden biridir. Gelir, kârlılık ve borçluluk gibi kalemler üzerinden yatırımcılar şirketin performansını değerlendirir.

Bu veriler, hisse fiyatları üzerinde doğrudan etkili olabilir.

Bilanço açıklama tarihleri şirketlerin takvimlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.