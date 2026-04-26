Borsa İstanbul'da 20-24 Nisan 2026 işlem haftasında satış baskısı öne çıktı. BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 1,23 değer kaybederken, piyasalarda dikkat çeken para çıkışı yaşandı. Aynı dönemde tüm hisselerde toplam aktif işlem farkı -31 milyar 104 milyon TL olarak kaydedildi.

Verilere göre, söz konusu haftada BIST 100 aktif farkı -13 milyar 618 milyon TL olurken, BIST 30'da bu rakam -7 milyar 34 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Endekslerdeki bu tablo, yatırımcıların risk iştahında zayıflamaya işaret etti.

EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER

Hafta boyunca en yüksek para çıkışı yaşanan hisseler de belli oldu. Buna göre;

Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL) 4 milyar 279 milyon 588 bin TL ile listenin zirvesinde yer aldı.

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU) 3 milyar 445 milyon 210 bin TL çıkışla ikinci sırada yer aldı.

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) 1 milyar 865 milyon 613 bin TL ile dikkat çekerken, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) 1 milyar 295 milyon 758 bin TL ve Akbank T.A.Ş. (AKBNK) 1 milyar 144 milyon 966 bin TL çıkışla öne çıkan diğer hisseler oldu.

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) 1 milyar 95 milyon 870 bin TL, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (GLRMK) 1 milyar 48 milyon 242 bin TL, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) 962 milyon 85 bin TL, Kuyaş Yatırım A.Ş. (KUYAS) 941 milyon 242 bin TL ve Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) ise 753 milyon 156 bin TL ile listede yer aldı.