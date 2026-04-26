Borsa İstanbul'da 27-30 Nisan haftasında 10 hissede uygulanan VBTS tedbirleri sona eriyor. Hisseler yeniden tedbirsiz işlem görecek

Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında işlem kısıtlaması bulunan hisselere yönelik önemli bir gelişme yaşandı. 27-30 Nisan 2026 işlem haftasında toplam 10 hisse üzerindeki tedbirler sona ererken, yatırımcılar bu hisselerdeki olası fiyat hareketlerini yakından izliyor.

27 NİSAN'DA TEDBİRİ KALKACAK HİSSELER

27 Nisan Pazartesi günü Ecogreen Enerji Holding (ECOGR), Emek Elektrik (EMKEL), Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET), Mistral GYO (MSGYO) ve Koleksiyon Mobilya (KLSYN) hisselerinde kredili işlem yasağı sona erecek.

30 NİSAN'DA TEDBİRİ KALKACAK HİSSELER

30 Nisan Perşembe günü ise Escar Turizm (ESCAR), Katılımevim (KTLEV), Akfen İnşaat (AKFIS), Işık Plastik (ISKPL) ve Ral Yatırım Holding (RALYH) hisselerinde kredili işlem yasağı kaldırılacak.

VBTS NEDİR?

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), Borsa İstanbul'da aşırı fiyat hareketlerinin önüne geçmek amacıyla devreye alınan bir uygulamadır. Bu kapsamda hisselere geçici olarak kredili işlem yasağı gibi kısıtlamalar getirilebilmektedir.

YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Tedbirlerin sona ermesiyle birlikte ilgili hisselerde işlem hacminin ve fiyat oynaklığının artabileceği değerlendiriliyor. Yatırımcıların bu süreçte daha dikkatli hareket etmesi gerektiği ifade ediliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

