Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından Borsa İstanbul pay piyasalarına yönelik tedbirlerini sürdürme kararı aldı. ABD-İran savaşının başlamasıyla birlikte 1 Mart'ta devreye alınan açığa satış yasağının süresi yine uzatıldı.

AÇIĞA SATIŞ YASAĞI DEVAM EDECEK

SPK tarafından yapılan duyuruda, mevcut tedbirlerin belirlenen süre boyunca uygulanmaya devam edeceği bildirildi.

Kurul açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 11.04.2026 tarihli ve 24/722 sayılı Kararı’nda öngörülen; Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamaların 08.05.2026 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasına devam edilmesine karar verilmiştir."

TEDBİRLERİN KAPSAMI NE?

Karar kapsamında açığa satış işlemlerine yönelik yasak sürerken, kredili işlemlerde öz kaynak oranının esnetilmesine ilişkin uygulama da devam edecek.

AÇIĞA SATIŞ NEDİR?

Açığa satış, yatırımcının elinde olmayan bir hisseyi ödünç alarak satması ve fiyat düştüğünde geri alarak kâr etmeyi hedeflediği işlemdir. Bu yöntem, piyasada düşüş beklentisi olduğunda kullanılır.

Yatırımcıya etkisi: Açığa satış yasağı, piyasadaki satış baskısını sınırlayarak fiyatlarda aşırı düşüşlerin önüne geçmeyi amaçlar.