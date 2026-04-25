Bloomberg ve Fintables verilerine göre yatırım fonlarının yoğun ilgi gösterdiği 6 BIST hissesinde 12 aylık konsensüs hedef fiyat potansiyeli yüzde 50 ile 71 arasında seyrediyor. İşte öne çıkan hisseler ve hedef fiyatlar.

PROFESYONELLERİN RADARINDAKİ 6 HİSSE

Yatırım fonlarının model portföylerinde ve fiili portföylerinde sıkça yer verdiği 6 BIST hissesi, 12 aylık konsensüs hedef fiyatlarına göre yüzde 50’nin üzerinde getiri potansiyeli taşıyor. Hisseler getiri potansiyeline göre büyükten küçüğe sıralandığında tablonun başında Pegasus öne çıkıyor.

PGSUS: 103 FONUN TERCİHİYLE LİSTENİN ZİRVESİNDE

Pegasus Hava Yolları (PGSUS), 103 yatırım fonunun portföyünde yer alırken 22 model portföyde de bulunuyor. 92,7 milyon TL piyasa değeriyle tablonun orta bandında kalan hissenin 12 aylık konsensüs hedef fiyatı 320 TL seviyesinde. Bu da yüzde 71,3’lük bir getiri potansiyeline işaret ediyor.

EKGYO: 159 FONUN TERCİH ETTİĞİ GYO HİSSESİ

Emlak Konut GYO (EKGYO), 159 yatırım fonunun portföyünde yer almasıyla tablonun en geniş fon tabanına sahip ikinci hissesi konumunda. 12 aylık konsensüs hedef fiyatı 33,23 TL olan hissede getiri potansiyeli yüzde 59,9 olarak öne çıkıyor. 78,2 milyon TL piyasa değeriyle orta ölçekli bir görünüm sergiliyor.

ULKER VE SAHOL: TÜKETİM VE HOLDİNG TARAFINDA FIRSAT

Ülker Bisküvi (ULKER), 74 fonun portföyünde yer alıyor ve 12 aylık hedef fiyatı 185 TL ile yüzde 55,9 getiri potansiyeli sunuyor. 43,5 milyon TL piyasa değeriyle tablonun en küçük hissesi konumunda olsa da fon tercihlerinde yerini koruyor.

Sabancı Holding (SAHOL) ise 172 fonun portföyünde bulunmasıyla tablonun en geniş fon tabanına sahip hissesi. 204,9 milyon TL piyasa değeri ve yüzde 55,6 getiri potansiyeliyle güçlü bir görünüm sergiliyor. 12 aylık hedef fiyat 153 TL.

ISCTR VE KCHOL: BÜYÜK ÖLÇEKLİ İSİMLERDE YÜZDE 50 ÜZERİ POTANSİYEL

İş Bankası (ISCTR), 376,6 milyon TL piyasa değeriyle tablonun en büyük ikinci hissesi. 155 fonun portföyünde yer alan ve 21 model portföyde bulunan hissede konsensüs hedef fiyat 22,30 TL olarak belirleniyor. Getiri potansiyeli yüzde 53,6 seviyesinde.

Koç Holding (KCHOL), 506,2 milyon TL piyasa değeriyle tablonun en büyük hissesi konumunda.

165 fonun portföyünde yer alıyor, 18 model portföyde tutuluyor. 12 aylık konsensüs hedef fiyatı 305 TL olan hissede getiri potansiyeli yüzde 50,9.

TAKİP EDİLECEK VERİ

Bu hisselerin konsensüs hedef fiyatlarına ulaşıp ulaşamayacağı önümüzdeki dönemdeki bilanço açıklamaları ve TCMB faiz kararlarıyla yakından ilişkili. Özellikle PGSUS için turizm sezonu verileri, EKGYO için konut satış rakamları belirleyici olacak.

Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce yetkili finansal danışmanlara başvurmanız önerilir.