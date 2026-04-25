Yatırım fonları haftalık bazda ortalama yüzde 0,71 değer kazanırken, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları yatırımcısına ortalama yüzde 0,41 kazanç sağladı.

Haftanın ana teması ise teknoloji ve değişken fonların yükselişi, altın ve değerli madenlerin ise geri çekilmesi oldu.

YATIRIM FONLARINDA "KARMA" ZİRVESİ

Yatırım fonları kategorisinde bu haftanın yıldızı yüzde 1,03 artışla "karma ve değişken fonlar" oldu. Risk dağılımını iyi yöneten bu fonlar, piyasadaki dalgalanmayı fırsata çevirdi.

Öte yandan, emtia piyasalarındaki geri çekilmenin etkisiyle haftanın tek kaybedeni yüzde 0,73 düşüşle "kıymetli maden fonları" olarak kayıtlara geçti.

• Haftanın Şampiyonu: MT Portföy İkinci Serbest Fon, yüzde 96,78 gibi sıra dışı bir yükselişle haftanın en çok kazandıranı oldu.

• Haftanın Kaybettireni: MT Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon ise yüzde 22,97’lik düşüşle yatırımcısını üzdü.

BES FONLARINDA TEKNOLOJİ RÜZGARI

Emeklilik tarafında ise güvenli liman arayanların adresi olan "başlangıç fonları", yüzde 0,72 yükselişle kategorisinde liderliği göğüsledi. Tıpkı yatırım fonlarında olduğu gibi, BES tarafında da tek değer kaybı yüzde 0,78 ile "kıymetli madenler" fonlarında görüldü.

• Zirvedeki Emeklilik Fonu: Agesa Hayat ve Emeklilik Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Fonu, teknoloji hisselerindeki küresel iyimserliği arkasına alarak yüzde 5,19 yükseldi.

• En Çok Kaybettiren Emeklilik Fonu: Türkiye Hayat ve Emeklilik Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Fonu, yüzde 1,60 azalışla haftayı kapattı.

Bu haftaki veriler, yatırımcıların "tek sepete yumurta koymama" stratejisinden kazançlı çıktığını gösteriyor. Altın ve gümüş bazlı fonlardaki zayıflığa rağmen teknoloji ve değişken stratejili fonlar haftalık bazda portföyleri yukarı taşımayı başardı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.