Nisan ayının sonuna yaklaşırken finans piyasalarında hareketli bir hafta geride kaldı. Yatırım araçlarının haftalık performansları belli oldu.

Borsa İstanbul ve altın yatırımcısının yüzü gülmezken, doların sınırlı yükselişi ve yatırım fonlarının istikrarlı kazancı dikkat çekti.

BIST 100 endeksi, haftayı negatif bölgede tamamlayanlar arasındaydı. Hafta içerisinde en yüksek 14.616,14 puanı test eden endeks, en düşük 14.212,29 puanı gördü.

Haftalık bazda ortalama yüzde 1,23 değer kaybeden borsa, kapanışını 14.409,07 puandan yaptı.

EURO VE ALTINDA SERT GERİ ÇEKİLME

Haftanın en çok kaybettirenleri değerli metaller ve euro oldu. Güvenli liman altında yaşanan düşüş, Kapalıçarşı fiyatlarına doğrudan yansıdı:

• Gram Altın: Yüzde 2,40 kayıpla 6.859 TL'ye geriledi.

• Çeyrek Altın: Geçtiğimiz haftayı 11.772 TL’den kapatan çeyrek, yüzde 2,41 düşüşle 11.489 TL'ye indi.

• Cumhuriyet Altını: Yüzde 2,39'luk azalışla 46.205 TL seviyesinden alıcı buldu.

Döviz cephesinde ise euro, TL karşısında yüzde 0,61 değer kaybederek 52,7850 TL seviyesine çekildi.

HAFTANIN KAZANANLARI: DOLAR VE YATIRIM FONLARI

Piyasadaki satış dalgasına rağmen pozitif ayrışmayı başaran yatırım araçları da oldu.

• Dolar/TL: Haftalık bazda yüzde 0,38 oranında sınırlı bir artış kaydederek 45,0240 TL seviyesine ulaştı.

• Yatırım Fonları: Haftanın "şampiyonu" diyebileceğimiz bu kategori, yatırımcısına ortalama yüzde 0,71 kazandırdı. Emeklilik fonları ise yüzde 0,41 prim yaptı.

• Fon Detayı: Yatırım fonları içerisinde en yüksek getiriyi yüzde 1,03 ile "karma ve değişken fonlar" sağladı.

Piyasalarda risk iştahının azaldığı bu haftada, yatırımcıların daha çok korumacı enstrümanlara ve profesyonel yönetim altındaki fonlara yöneldiği görüldü. Önümüzdeki hafta küresel piyasalardan gelecek veriler, bu tablonun yönünü belirleyecek.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

