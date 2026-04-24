Bankanın emtia uzmanları, makroekonomik dengelerin kökten değiştiğini belirterek altın fiyat tahminlerini yaklaşık yüzde 10 oranında düşürdü.

Economic Times’ın raporuna göre Morgan Stanley, daha önce 2026 yılının ikinci yarısı için öngördüğü 5.700 dolarlık rekor hedefi 5.200 dolara çekti.

Bu revizyonun arkasında, altının son altı haftadır yaşadığı ve 2008 yılından bu yana görülen en kötü aylık performans olarak kayıtlara geçen sert satış dalgası yatıyor.

BU DÜŞÜŞ GEÇİCİ BİR DALGALANMA DEĞİL

Analistler, bu düşüşün geçici bir dalgalanma değil, "temel bir eksen kayması" olduğunu savunuyor.

Federal Rezerv’in faiz indirimlerini ötelemesiyle yükselen reel faiz oranları ve piyasadaki arz şoku, altının kimliğini değiştiriyor.

Bankaya göre altın artık belirsizlikten beslenen bir "korunma aracı" olmaktan çıkıp; likidite, tahvil getirileri ve para politikasını yansıtan soğukkanlı bir makroekonomik barometreye dönüşüyor.

SAVAŞLAR VE REKORLAR ARASINDA BİR TAHTEREVALLİ

Yılın ilk yarısı altın için adeta bir fırtına gibi geçti:



• Ocak Sonu: Ons başına 5.600 dolar ile tüm zamanların zirvesi görüldü.

• Şubat - Mart: Tek seansta yüzde 10’u aşan kayıplar yaşandı.

• Jeopolitik Etki: ABD-İran gerginliğiyle yükselen fiyatlar, enflasyon baskısıyla yeniden geri çekildi.

Her ne kadar Goldman Sachs gibi bazı devler yükseliş beklentisini korusa da piyasa şu an Orta Doğu’daki diplomatik temasların etkisiyle dar bir bantta dengelenmeye çalışıyor.

PİYASALARDA SON DURUM: VERİLER NE DİYOR?

Morgan Stanley'nin bu karamsar revizyonuna rağmen piyasada anlık olarak temkinli bir bekleyiş hakim. 24 Nisan 2026 saat 10:59 itibarıyla ekranlara yansıyan rakamlar, altının kritik eşiklerde tutunmaya çalıştığını gösteriyor:

• Ons Altın: Güne hafif bir satıcılı seyirle başlayan ons altın, 4.694 dolar seviyesinde işlem görüyor. Haftalık bazda yüzde 2,04 değer kaybeden metal, yıl başından bu yana ise hâlâ yüzde 8,78 artıda seyrediyor.



• Gram Altın: İç piyasada gram altın 6.792,67 TL seviyelerinde dengelenmiş durumda. Aylık bazda yüzde 8,2'lik bir getiri sunsa da haftalık periyottaki yüzde 1,45'lik düşüş Morgan Stanley'nin "zayıflık" tespitini destekler nitelikte.

Morgan Stanley’nin bu hamlesi, altının gelecekte "duygusal tepkiler" yerine daha çok "matematiksel verilere" dayalı hareket edeceğinin sinyalini veriyor.

Yatırımcılar için artık sadece savaş tamtamlarını değil, tahvil faizlerini ve Fed tutanaklarını okumak çok daha kritik bir hal aldı.

