Rekor seviyeleri test ettikten sonra İran savaşının sona ermesiyle birlikte düşüş eğilimine giren altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Milyonlarca yatırımcı "Altındaki düşüş sürecek mi?" sorusuna yanıt ararken, ünlü ekonomist Ed Yardeni altının kısa ve uzun vadeli seyrine ilişkin çarpıcı tahminlerde bulundu.

2026 yılının başlarında ons altın 5.595 dolar seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların zirvesini görmüştü. Ancak savaşın etkilerinin azalmasıyla birlikte değerli metalde sert bir geri çekilme yaşandı. Şubat ayında 5 bin doların üzerinde tutunmayı başaran ons altın, mart ayında hız kazanan satışlarla zirvesinden yaklaşık yüzde 27 geriledi. Ons altın, şu sıralarda 4.081 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

"KRİTİK KALE DÜŞTÜ"

Altındaki teknik görünümü değerlendiren Yardeni, ons altının yatırımcılar açısından önemli bir gösterge olan 4.443 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırdığına dikkat çekti. Uzman isim, bu gelişmenin kısa vadeli görünüm açısından kritik olduğunu belirtti.

Yardeni'ye göre ons altında bir sonraki önemli destek seviyesi 4 bin dolar olarak öne çıkıyor. Buna karşın, uzun vadeli görünüm konusunda iyimserliğini koruyan ekonomist, mevcut düşüşlerin kalıcı olmayabileceğini ifade etti.

SENE SONU HEDEFİ 5.500 DOLAR

İran savaşının etkilerinin azalmasıyla birlikte altının yeniden yükseliş trendine gireceğini öngören Yardeni, ons altının yıl sonuna kadar 5.500 dolar seviyesine ulaşabileceğini tahmin etti.

Ünlü ekonomistin 2030 yılına ilişkin beklentisi ise daha da dikkat çekici oldu. Yardeni, ons altının önümüzdeki yıllarda yükselişini sürdürerek 2030 yılına kadar 10 bin dolar seviyesini test edebileceğini öne sürdü.

GRAM ALTINDA 17 BİN LİRA SENARYOSU

Ons altının 10 bin dolara yükselmesi halinde, mevcut döviz kuru baz alındığında gram altının yaklaşık 14 bin 839 TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor.

Dolar/TL kurunun 50 lira olması durumunda gram altının 16 bin 77 TL'ye, kurun 55 lira seviyesine yükselmesi halinde ise 17 bin 684 TL'ye ulaşabileceği belirtiliyor.

Bu hesaba göre gram altının bugünkü fiyatının neredeyse 3 katına ulaşabileceği değerlendiriliyor.

Yardeni'nin değerlendirmeleri, altındaki kısa vadeli düzeltmenin ardından uzun vadede yeni rekorların görülebileceğine işaret ederken, yatırımcılar ise jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının politikalarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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