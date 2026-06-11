Hem ABD'den gelen makroekonomik veriler hem de jeopolitik düzlemde yaşanan sıcak gelişmeler, altın fiyatlarında sert bir satış dalgasını tetikledi.

Haftalardır zirve mücadelesi veren ons ve gram altın, gelen satış baskısıyla birlikte 2026 yılı boyunca elde ettiği kazançların önemli bir kısmını geri verdi.

Ons altın, 4.024 dolara kadar çekilerek Kasım 2025’ten bu yana en düşük seviyesini test etti. İç piyasada ise gram altın psikolojik sınır olan 6.000 TL’nin altını zorlayarak yatırımcısını tedirgin etti.

İşte piyasaları altüst eden gelişmelerin perde arkası ve 11 Haziran Perşembe gününün ilk saatlerinde serbest piyasadaki güncel rakamlar:

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Gram altın: 6.038,20 TL

Çeyrek altın: 10.069,00 TL

Yarım altın: 20.132,00 TL

Tam altın: 40.843,05 TL

Cumhuriyet altını: 40.169,00 TL

Gremse altın: 102.420,83 TL

Ons altın: 4.076,72 dolar

UZMANLAR NE DİYOR?

Ekonomi uzmanları, altın fiyatlarında yaşanan bu düzeltmenin kalıcı olup olmayacağının ABD'den gelecek yeni istihdam ve enflasyon verilerine bağlı olduğunu belirtiyor.

7.6.000 TL sınırının üzerinde tutunmaya çalışan gram altının, küresel paritedeki (ons) toparlanmaya paralel olarak yönünü yeniden tayin edeceği öngörülüyor. Yatırımcıların ve düğün hazırlığı yapan vatandaşların gözü bugün de anlık grafiklerde olacak.