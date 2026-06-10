Küresel piyasalar, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda patlak veren yeni askeri hareketlilik ve makroekonomik verilerin gölgesinde sert bir sarsıntı yaşıyor.

Jeopolitik risklerin petrol fiyatlarını tırmandırmasıyla körüklenen enflasyon ve yüksek faiz endişeleri, güvenli liman olarak bilinen altına ağır bir darbe vurdu.

DİP NOKTAYI GÖRDÜ

Spot piyasada satış baskısı derinleşirken, saat 12.45 itibarıyla ons altın günlük yüzde 2,18 değer kaybederek 4.168,15 dolar seviyesine kadar geri çekildi.

Bu sert düşüşle birlikte ons altın, 23 Mart’tan bu yana test ettiği en dip noktayı görmüş oldu. ABD vadeli işlemlerinde ise ağustos vadeli sözleşmeler yüzde 1,7 azalışla 4.213,40 dolara indi.

Piyasa aktörleri, Fed'in para politikasına yön verecek olan ve bugün açıklanacak mayıs ayı ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile perşembe günkü üretici fiyat endeksi (ÜFE) raporlarına kilitlenmiş durumda.

GRAM ALTIN 6.183 TL'YE GERİLEDİ

Küresel çöküşün yansıması iç piyasada da çok sert hissedildi. Gram altın 6.160 lira sınırına çekilerek yeni dip seviyelerini görürken, çeyrek altın 10 bin lira seviyesine kadar indi.

Yazım anında ise günlük bazda yüzde 2,14 değer kaybederek 6.183,90 TL seviyesinden işlem gördü.

KORKUTAN TAHMİN: "4.100 DOLAR KIRILIRSA 3.500 DOLAR KAÇINILMAZ"

Tastylive Küresel Makro Strateji Sektör Başkanı Ilya Spivak, altın yatırımcılarını önümüzdeki süreç için uyardı. Tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolardaki güçlenmenin altını ezdiğini belirten Spivak, teknik olarak kritik bir eşikte olunduğuna dikkat çekerek şu korkutan tahminde bulundu:

"Eğer altın için kritik bir eşik olan 4.100 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa, altının önündeki direnç patikası temelden değişir. Böyle bir senaryoda, yıl sonuna doğru bir sonraki hedef olarak 3.500 dolar seviyelerini konuşmaya başlayabiliriz."

JPMORGAN ALTIN İÇİN RAKAMLARI DÜŞÜRDÜ

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, ons altın fiyatlarına yönelik orta ve uzun vadeli tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini açıkladı.

JPMorgan analistleri tarafından yayımlanan yeni rapora göre değerli metalin geleceğine yönelik beklentiler kırpıldı. Banka, daha önce 6.300 dolar olarak açıkladığı 2026 yıl sonu ons altın hedefini 6.000 dolara indirdi.

Revizyon dalgası 2027 öngörülerini de vurdu. Bankanın 2027 sonu için belirlediği ons altın hedefi ise 6.550 dolardan 6.263 dolara düşürüldü.

Banka tarafından yapılan değerlendirmede, tahminlerin aşağı çekilmesindeki en büyük etkenin piyasa dinamiklerindeki değişim olduğu vurgulandı.

Raporda, son dönemde küresel yatırımcıların altına olan talebinde ve ilgisinde belirgin bir zayıflama gözlemlendiğine dikkat çekildi.

Faiz oranlarının seyri ve alternatif yatırım araçlarının sunduğu getirilerin, getiri sağlamayan güvenli liman altına yönelik iştahı bir miktar törpülediği belirtiliyor.

JPMorgan'ın bu hamlesinin, önümüzdeki dönemde diğer büyük finans kuruluşlarının tahminleri üzerinde nasıl bir etki yaratacağı ise piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

ALTINI TEPETAKLAK EDEN 3 TEMEL NEDEN

Uzmanlar, altın üzerindeki bu devasa baskıyı üç temel nedene bağlıyor:

• Hürmüz Boğazı'nda Askeri Gerilim ve Petrol: ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın bir ABD Apache helikopterini düşürdüğünü açıklamasının ardından salı günü Tahran yönetimine yönelik hava saldırısı emri vermesi bölgeyi yangın yerine çevirdi. Kırılgan olan ateşkesi tamamen sarsan bu hamleyle Brent petrol 91,79 dolara, Batı Teksas ham petrolü ise 88,66 dolara yükselerek küresel enflasyon endişelerini yeniden tetikledi.

• Güçlü Dolar Endeksi: Doların küresel para birimleri karşısında yeniden ivme kazanması, dolar cinsinden fiyatlanan değerli metalleri diğer para birimi sahipleri için çok daha maliyetli hale getirdi.

• Şahin Fed Beklentileri: CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed’in aralık ayına kadar faiz artırma olasılığını yüzde 70'in üzerinde fiyatlıyor. Yüksek faiz oranları, getiri sağlamayan altının cazibesini doğrudan baltalıyor.

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