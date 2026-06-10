ABD ile İran arasında tırmanan gerilim ve küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen altın fiyatlarında son haftalarda görülen düşüş, güvenli liman beklentisiyle pozisyon alan yatırımcıları zor durumda bıraktı.

Aynı dönemde kira giderleri, taşınma masrafları ve yükselen konut fiyatları da yatırımın maliyetini artıran unsurlar arasında yer aldı.

Mart ayında evini satarak yaklaşık 1 kilogram altın alan bir yatırımcının yaşadığı süreç, yatırım kararlarında fırsat maliyetinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

KISA VADELİ ALTIN YATIRIMI BEKLENENİ VERMEDİ

Mart ayında evini satarak tüm varlığını altına çevirdiğini açıklayan yatırımcı, o dönemde altının güçlü yükselişini sürdüreceğine inanarak cesur bir karar almıştı.

Ancak 27 Mart'ta yaklaşık 6.423 lira seviyesinde bulunan gram altın, bugün 6.150 lira civarına gerileyince yatırımın ilk faturası ortaya çıktı.

Yaklaşık 1 kilogram altın sahibi olan yatırımcının, yalnızca fiyat düşüşü nedeniyle 260 bin lira civarında değer kaybı yaşadığı hesaplanıyor.

KİRAYA GEÇMENİN BEDELİ AĞIR OLDU

Yatırım kararının ardından ailesiyle birlikte kiraya taşınan yatırımcı için maliyet sadece altın fiyatlarındaki düşüşle sınırlı kalmadı.

Son dönemde yükselen kira bedelleri nedeniyle aylık yaklaşık 45 bin liralık kira ödemesi yapan ailenin üç aylık kira yükü 135 bin liraya ulaştı.

Depozito, emlakçı komisyonu ve taşınma giderleri de eklendiğinde toplam ek maliyetin 325 bin lira seviyesine yaklaştığı belirtiliyor.

EV FİYATLARI YERİNDE DURMADI

Konut piyasasında satış temposu yavaşlasa da fiyat artışları devam etti. Ortalama yüzde 2'lik yükseliş dikkate alındığında, aynı özelliklerde bir evi yeniden satın almak isteyen yatırımcının yaklaşık 130 bin liralık ilave maliyetle karşılaşabileceği değerlendiriliyor.

Buna ek olarak, yeni bir konut alımında oluşacak tapu harcı ve işlem masraflarının da yaklaşık 240 bin liraya ulaşabileceği hesaplanıyor.

TOPLAM FATURA 1 MİLYON LİRAYA YAKLAŞTI

Altındaki değer kaybı, kira ve taşınma giderleri, yükselen konut fiyatları ile tapu masrafları birlikte değerlendirildiğinde yatırımcının karşı karşıya kaldığı toplam maliyet 955 bin liraya yaklaşıyor.

Uzmanlar, yatırım kararlarında yalnızca beklenen getirinin değil, alternatif maliyetlerin de hesaba katılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Özellikle barınma ihtiyacını karşılayan bir varlığın satılarak tek bir yatırım aracına yönelmenin önemli riskler barındırdığı belirtiliyor.

UZUN VADEDE GÖRÜNÜM FARKLI

Öte yandan altın, uzun vadeli performansıyla yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Son beş yılda kaydettiği güçlü yükseliş sayesinde birçok yatırım aracını geride bırakan sarı metal, uzun vadeli yatırımcılar açısından hâlâ önemli bir değer saklama aracı olarak görülüyor.

Ancak uzmanlara göre kısa vadeli fiyat hareketlerini öngörmek oldukça güç. Bu nedenle yatırım kararlarında tek bir varlığa yoğunlaşmak yerine riskin farklı araçlar arasında dağıtılması, olası kayıpların sınırlandırılması açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak: Dünya

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