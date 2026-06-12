Altın fiyatları 12 Haziran 2026 Cuma sabahı yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın 6.241 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 10.027 TL, yarım altın 20.054 TL, tam altın ise 41.376 TL satış fiyatıyla takip ediliyor.

Küresel piyasalarda ons altındaki düşüş ve yurt içinde dolar/TL kurunun seyri, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününde yatırımcılar "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?", "Cumhuriyet altını ne kadar oldu?" ve "Ons altın kaç dolar?" sorularına yanıt arıyor.

12 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: Alış 6.240,97 TL / Satış 6.241,83 TL

Çeyrek altın: Alış 9.801,16 TL / Satış 10.027,48 TL

Yarım altın: Alış 19.541,06 TL / Satış 20.054,97 TL

Tam altın: Alış 40.821,00 TL / Satış 41.376,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 40.663,00 TL / Satış 41.278,00 TL

Ata altın: Alış 40.429,77 TL / Satış 41.459,19 TL

Gremse altın: Alış 98.011,57 TL / Satış 100.274,83 TL

Ons altın: Alış 4.196,09 dolar / Satış 4.196,65 dolar

10 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altının satış fiyatı 6.241,83 TL seviyesinde bulunurken, 10 gram altın almak isteyen yatırımcılar için toplam tutar yaklaşık 62.418 TL seviyesine denk geliyor.

5 gram altın: Yaklaşık 31.209 TL

10 gram altın: Yaklaşık 62.418 TL

100 gram altın: Yaklaşık 624.183 TL

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