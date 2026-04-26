Goldman Sachs analistleri, küresel finans piyasalarına ilişkin yayımladığı son değerlendirmede dikkat çeken tespitlerde bulundu. Analizde, yapay zeka kaynaklı dönüşüm, enerji fiyatlarındaki oynaklık ve artan birleşme-satın alma işlemleriyle birlikte piyasalarda yeni bir fiyatlama dönemine girildiği belirtildi.

1990'LAR BENZERİ TEKNOLOJİ RALLİSİ

Raporda, piyasalarda yükseliş eğilimi sürse bile volatilitenin artabileceği vurgulandı. Mevcut ortamın, 1990'ların sonundaki teknoloji rallisine benzer şekilde yenilik temelli beklentilerle şekillendiği ifade edildi.

Yatırımcıların ise yapay zekadan elde edilen kazançların mevcut değerlemeleri ne ölçüde desteklediğini daha fazla sorgulamaya başladığı, bunun da hisse bazlı dalgalanmaları artırabileceği kaydedildi.

M&A HACMİ 3,8 TRİLYON DOLARA ULAŞABİLİR

Analizde, küresel birleşme ve satın alma (M&A) hacminin 2026 yılında 3 trilyon 800 milyar dolar seviyesine ulaşabileceği öngörüldü. Şirketlerin yapay zeka dönüşümüne uyum sağlamak için stratejik satın almalara yöneldiği, özellikle 10 milyar dolar üzerindeki işlemlerde artış yaşandığı belirtildi.

Siber güvenlik sektörünün ise bu süreçte daha dayanıklı bir görünüm sergilediği ifade edildi.

YAPAY ZEKA YENİ AŞAMAYA GEÇİYOR

Raporda, yapay zeka teknolojilerinde büyük dil modellerinin ötesine geçildiği ve "Dünya modelleri" olarak adlandırılan yeni sistemlerin öne çıktığı aktarıldı. Bu sistemlerin yalnızca veri üretmekle kalmayıp fiziksel ve ekonomik süreçleri simüle edebileceği değerlendirildi.

ENERJİ FİYATLARI SANAYİYİ BASKILIYOR

Goldman Sachs, İran savaşı kaynaklı enerji fiyat artışlarının özellikle Avrupa sanayisi üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti. Bu etkinin gelecek yıl sonuna kadar üretimi yaklaşık yüzde 2 azaltabileceği öngörülürken, önceki krizlere kıyasla daha sınırlı kalmasının beklendiği ifade edildi.