Finanszone YouTube kanalında Güzem Yılmaz Ertem’in sunduğu #HepimizİçinFinans serisinin ilk konuğu, AK Yatırım Uluslararası Piyasalar Stratejisti Uraz Çay oldu. "Ekonomist olmanın artık cool olmadığı bir dönemdeyiz" diyerek söze başlayan Çay, herkesin her şeyi bildiği ama rasyonel kalmanın zorlaştığı 2026 piyasalarına dair çarpıcı bir projeksiyon çizdi.

Altında "Ezber Bozan" Gerçek: Merkez Bankaları Satabilir!

Türk yatırımcısının güvenli liman algısını sarsan bir tespitte bulunan Çay, piyasaların sadece alım yönlü haberlerle beslenmesinin tehlikesine dikkat çekti:

"Mart ayında çok değerli bir şey öğrendik: Merkez bankaları sonsuza kadar altın almaz. Türkiye’nin satışlarının küresel piyasaları etkileme gücü olduğunu gördük. Artık altın rezervleri bile pasif birer araç değil, aktif yönetilmesi gereken varlıklardır."

Çay, özellikle gümüş ve platin tarafında kimsenin dillendirmediği bir "ayı piyasası" emareleri olduğunu belirterek, rasyonel yatırımcının kâr realizasyonundan korkmaması gerektiğini vurguladı.

Nvidia Artık Bir "Hisse" Değil, "Nakit Varlık" mı?

Yapay zeka devriminin finansal matematiği kökten değiştirdiğini söyleyen Uraz Çay, klasik 60/40 (tahvil/hisse) portföy modelinin kırıldığını ifade etti. Nvidia örneği üzerinden çarpıcı bir analiz sundu:

"Öyle bir serbest nakit akışı ve nakit pozisyonu var ki, Nvidia artık benim gözümde risksiz varlık statüsüne geçti. İnsanlar nakitte mi durayım risk mi alayım diye sorarken, aslında bu devrimi yakalayan şirketler en güvenli liman haline geldi."

Yapay Zekanın Gizli Yakıtı: Uranyum ve Nükleer Enerji

Programda sadece yazılımların değil, bu sistemleri besleyecek enerjinin de büyük bir yatırım fırsatı olduğu vurgulandı. Çay, Elon Musk’ın "Enerjiyi nereden bulacağımızı sorun" çıkışını hatırlatarak şunları söyledi:

"Hürmüz Boğazı kapandı diye helyum balonu kovalamak rasyonel değil. Ama yapay zeka fabrikalarının enerji ihtiyacı bir realite. Bu yüzden nükleer enerji ve uranyum trendini çok kalıcı görüyorum. Küçük modüler reaktörler (SMR) ve uranyum, önümüzdeki dönemin en matematiksel yatırımıdır."

2026: Devlerin Halka Arz Yılı

Gelecek vizyonunda heyecan verici gelişmelere değinen Uraz Çay, 2026 yılının SpaceX, OpenAI ve Anthropic gibi devlerin halka arzlarına sahne olabileceğini belirtti. Bu durumun hem endeksleri hem de pasif yatırım araçlarını (ETF) kökten etkileyeceğini, bu yüzden "aldım üzerine yattım" mantığının yerine aktif yönetim gerekliliğinin geldiğini söyledi.

Yazılım Dünyasında Büyük Ayrışma

Yazılım sektörünün 2026 başından beri ciddi bir "dayak yediğini" hatırlatan Çay, Microsoft gibi devlerin çarpanları ile mevcut fiyatları arasındaki makasın daha önce görülmemiş seviyelerde olduğunu belirtti. Buna karşın startup dünyasının yapay zeka odaklı fon toplama rekorları kırdığını, yatırımcının "kazananlar ve kaybedenler" arasında çok keskin bir seçim yapması gerektiğini ekledi.

"Hissenizin Adedine Odaklanın"

Yatırımcılara psikolojik bir ipucu da veren Çay, "Dolar bazlı fiyata takılmayın. Eğer elinizdeki Nvidia veya Apple hissesinin adet sayısını artırmayı hedefliyorsanız gerçek bir yatırımcısınız; aksi takdirde sadece bir tradersınız" diyerek sözlerini noktaladı.