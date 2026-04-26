Yapay zekaya yönelik güçlü talep Nvidia hisselerini rekor seviyeye taşıdı. Şirketin piyasa değeri 5 trilyon doları aştı.

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, yapay zeka alanındaki güçlü talebin etkisiyle borsada rekor seviyeye ulaştı. Şirketin hisseleri cuma günü yüzde 4,3 artışla 208,27 dolardan kapanırken, piyasa değeri 5 trilyon doların üzerine çıktı.

2022'DEN BU YANA 14 KAT ARTTI

Nvidia hisseleri, 2022 yılının sonundan bu yana 14 katın üzerinde değer kazanarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Bu yükselişte yapay zeka teknolojilerine yönelik küresel talebin artması belirleyici oldu.

Şirketin grafik işlemcileri; Google, Microsoft, Meta ve Amazon gibi teknoloji devlerinin yanı sıra OpenAI ve Anthropic gibi yapay zeka şirketleri tarafından yoğun şekilde kullanılıyor.

ÇİP SEKTÖRÜNDE YÜKSELİŞ HIZLANDI

Sektördeki genel yükselişte Intel'in beklentileri aşan finansal sonuçları da etkili oldu. Intel hisseleri yüzde 24 artarak 1987'den bu yana en güçlü performansını kaydetti.

Diğer çip üreticilerinden Advanced Micro Devices hisseleri yüzde 14, Qualcomm hisseleri ise yüzde 11 yükseldi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

NASDAQ’TA GÜÇLÜ PERFORMANS

İran savaşı ve petrol fiyatlarındaki artışın yarattığı baskıya rağmen, yapay zeka altyapısına yönelik güçlü talep teknoloji hisselerine ilgiyi artırdı. Bu gelişmelerle birlikte Nasdaq endeksi nisan ayında yüzde 15 yükselerek Nisan 2020'den bu yana en iyi performansına yöneldi.

Nvidia'nın yapay zeka alanındaki liderliği sürerken, Alphabet'in geliştirdiği yeni çiplerle rekabetin önümüzdeki dönemde artabileceği ifade ediliyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3,8 trilyon dolarlık hareket! Goldman uyardı, piyasalar dönüşüyor3,8 trilyon dolarlık hareket! Goldman uyardı, piyasalar dönüşüyor
20 günde 3-4 aylık talep! Siparişler Türkiye'ye kaydı20 günde 3-4 aylık talep! Siparişler Türkiye'ye kaydı

