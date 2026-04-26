ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, yapay zeka alanındaki güçlü talebin etkisiyle borsada rekor seviyeye ulaştı. Şirketin hisseleri cuma günü yüzde 4,3 artışla 208,27 dolardan kapanırken, piyasa değeri 5 trilyon doların üzerine çıktı.

2022'DEN BU YANA 14 KAT ARTTI

Nvidia hisseleri, 2022 yılının sonundan bu yana 14 katın üzerinde değer kazanarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Bu yükselişte yapay zeka teknolojilerine yönelik küresel talebin artması belirleyici oldu.

Şirketin grafik işlemcileri; Google, Microsoft, Meta ve Amazon gibi teknoloji devlerinin yanı sıra OpenAI ve Anthropic gibi yapay zeka şirketleri tarafından yoğun şekilde kullanılıyor.

ÇİP SEKTÖRÜNDE YÜKSELİŞ HIZLANDI

Sektördeki genel yükselişte Intel'in beklentileri aşan finansal sonuçları da etkili oldu. Intel hisseleri yüzde 24 artarak 1987'den bu yana en güçlü performansını kaydetti.

Diğer çip üreticilerinden Advanced Micro Devices hisseleri yüzde 14, Qualcomm hisseleri ise yüzde 11 yükseldi.

NASDAQ’TA GÜÇLÜ PERFORMANS

İran savaşı ve petrol fiyatlarındaki artışın yarattığı baskıya rağmen, yapay zeka altyapısına yönelik güçlü talep teknoloji hisselerine ilgiyi artırdı. Bu gelişmelerle birlikte Nasdaq endeksi nisan ayında yüzde 15 yükselerek Nisan 2020'den bu yana en iyi performansına yöneldi.

Nvidia'nın yapay zeka alanındaki liderliği sürerken, Alphabet'in geliştirdiği yeni çiplerle rekabetin önümüzdeki dönemde artabileceği ifade ediliyor.