ABD borsası, İran savaşının açtığı yarayı rekor hızla kapattı. S&P 500 endeksi son iki haftada yaklaşık yüzde 9,8 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, 2020 sonrası Covid toparlanmasından bile daha hızlı gerçekleşti. Dolar/TL kurunun 44-45 TL bandında seyrettiği bu ortamda TL bazındaki getiri daha da şişiyor; peki Türk yatırımcı için gerçekten bir fırsat kapısı mı aralanıyor?

Savaşın Gölgesinden Rekora

Şubat sonu itibarıyla ABD ile İran arasında fiilen başlayan çatışma, Mart boyunca S&P 500'ü yaklaşık yüzde 9 aşağı çekti. Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması enerji fiyatlarını patlattı, enflasyon endişeleri yeniden alevlendi ve Fed'in faiz indirim beklentileri ertelendi. Ancak ateşkes haberleri ve müzakere iyimserliği her şeyi değiştirdi.

10 seanste yüzde 9,8'lik bu toparlanma, Deutsche Bank'tan Henry Allen'a göre geçen yıl tarifelerin yarattığı çalkantı sonrasındaki toparlanmadan bile daha hızlı gerçekleşti. S&P 500, 15 Nisan 2026'da tarihte ilk kez 7.000 puanın üzerini görerek kapandı.

Son işlem gününde S&P 500 yüzde 0,8 yükselişle 7.022,95 puandan kapandı; Nasdaq ise 24.016 puana çıktı. Yükselişi tetikleyen iki temel etken öne çıkıyor: ABD-İran görüşmelerinde süren iyimserlik ve büyük bankaların güçlü bilanço açıklamaları. Bank of America 8,6 milyar dolar kâr açıklarken Morgan Stanley beklentilerin üzerinde sonuçlar sundu.

S&P 500 Genel Görünüm Grafik

Teknik Tablo: Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa süre önce "Death Cross" sinyali veren ve 200 günlük hareketli ortalamasının altına gerileyen endeks, bu sefer teknik tabloyu tamamen tersine çevirdi.

Endeks şu anda rekor seviyelerde işlem gördüğünden üzerinde belirgin bir direnç noktası bulunmuyor. Analistler kâr realizasyonu için psikolojik yuvarlak seviyelere, yani 7.100 ve 7.200 noktalarına dikkat çekiyor. Fibonacci uzantıları açısından bakıldığında son düşüşün yüzde 127,2 uzantısı 7.230 civarında, yüzde 161,8 uzantısı ise 7.469'a karşılık geliyor.

Aşağı yönlü senaryoda ise ilk kritik destek, bir önceki tüm zamanlar zirvesi olan 7.043 noktası. Ardından psikolojik olarak önemli 7.000 eşiği geliyor. Bunun altında 6.928 ve 6.888 seviyeleri sıralanıyor; 6.888'in kırılması kısa vadeli görünümü bozabilir.

Investing.com'un teknik göstergelerine göre MA5'ten MA200'e kadar tüm hareketli ortalamalar şu anda "Güçlü Al" sinyali veriyor; 12 alım sinyaline karşın 0 satış sinyali bulunuyor.

S&P 500 Teknik Grafik

Grafikteki gap boşluğu dikkat çekiyor; teknik göstergel "al" verse de gap boşluklarını %90 ihtimalle doldurup gitmeli.

Wall Street'in Yıl Sonu Hedefleri

Piyasanın son iki haftada bu kadar hızlı yükselmesi analistlerin hedeflerine yaklaşıldığını gösteriyor. Bloomberg verilerine göre büyük yatırım bankalarının S&P 500 için 2026 yıl sonu konsensüs hedefi 7.555 puan; tahminler 7.000 ile 8.100 aralığında değişiyor.

UBS yıl sonu hedefini 7.700'den 7.500'e indirdi; ancak banka, jeopolitik baskının azalmasıyla birlikte güçlü kâr büyümesi, destekleyici Fed politikası ve yapay zeka yatırımlarının ABD hisselerini cazip kılmaya devam edeceğini savunuyor.

Wall Street analistleri 2026'nın birinci çeyreği için S&P 500 şirketlerinin yüzde 16 üzerinde yıllık kâr büyümesi beklentisiyle yaklaşıyor; bu, son dört yılın en yüksek seviyesi.

Türk Yatırımcı Açısından Ne Anlama Geliyor

Türkiye'de yurt dışı bireysel yatırımcılık son iki yılda ciddi ölçüde yaygınlaştı. S&P 500 endeks fonları, yabancı hisse senedi fonları ve dolar bazlı varlıklar artık bireysel portföylerde yer buluyor. Buradaki hesap basit: Yüzde 10'luk bir ABD endeksi getirisi, 44-45 TL/dolar kurunda Türk lirası bazında neredeyse kur etkisiyle çarpanlanıyor.

Ancak tablo sadece fırsatlardan ibaret değil. Mart ayında Üretici Fiyat Endeksi yıllık bazda yüzde 4'e yükseldi; bu üç yılın en yüksek seviyesi. Petrol fiyatları savaş öncesinin çok üzerinde seyretmeye devam ediyor ve bu maliyet baskısı üreticilerden tüketicilere yansıyabilir.

ING analistleri de piyasaların olumlu bir müzakere sonucunu fiyatlamaya başladığına dikkat çekerek mevcut iyimserliğin gerçekle örtüşmeyebileceği konusunda uyarıyor. Hürmüz Boğazı üzerindeki abluka tam anlamıyla kalkmış değil ve görüşmelerin ikinci turu henüz tamamlanmadı.

Takip Edilecek Veriler

Fed'in bir sonraki toplantısındaki faiz kararı ve ABD-İran görüşmelerinin ikinci turu önümüzdeki haftaların en kritik iki gündemi olacak. Hürmüz'ün yeniden açılıp açılmaması hem petrol fiyatlarını hem de enflasyon beklentilerini doğrudan etkiliyor; bu da Fed'in elini rahatlatacak ya da kısıtlayacak temel değişken olmayı sürdürüyor. Yıl sonu konsensüs hedefi olan 7.555 puana ulaşılması için mevcut seviyeden yaklaşık yüzde 7 daha yükseliş gerekiyor.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı almadan önce yetkili bir finansal danışmana başvurmanız önerilir.