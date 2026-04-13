Fed faizini yüzde 3,50-3,75 bandında tutuyor. 28-29 Nisan toplantısında değişiklik beklenmese de Powell'ın açıklamaları ve Haziran sinyali piyasalar için kritik. Altın, dolar ve BIST bu karardan doğrudan etkileniyor.

NEDEN ÖNEMLİ?

Fed'in her faiz kararı küresel piyasalarda dalgalanma yaratır. Ancak 28 Nisan toplantısı bu kez daha da önem taşıyor. Hem Powell'ın görevdeki son toplantısı olması hem de İran savaşının yarattığı enflasyon baskısının gölgesinde gerçekleşmesi bu toplantıyı olağandan farklı kılıyor. Faizin sabit kalması beklense de Powell'ın söyleyecekleri Haziran toplantısına dair beklentileri şekillendirecek. Gram altın, dolar/TL kuru ve BIST bu sinyale duyarlı.

Polymarket bahis oranları:

PİYASALAR NE BEKLİYOR?

Piyasa oyuncularının yüzde 98,4'ü 28-29 Nisan toplantısında faizin değişmeyeceğini öngörüyor. Mart 2026 enflasyonu savaşın yarattığı petrol şokunun etkisiyle yüzde 2,4'ten yüzde 3,3'e fırladı. Tarım dışı istihdam ise 178.000 kişiyle beklentilerin üzerinde geldi.

Bu toplantı SEP yani dot plot içermeyen bir toplantı. Yani güncellenmiş ekonomik projeksiyon ve faiz yol haritası açıklanmayacak. Piyasalar için yönlendirme tamamen Powell'ın açıklamalarından gelecek.

FED Raporuna Göre Enflasyon Düşerken İşsizlik Yükseliyor:

ENFLASYON FED'İN ELİNİ BAĞLIYOR

Mart 2026 dot plot'una göre Fed üyelerinin büyük çoğunluğu faizin 2026 sonuna kadar yüzde 3,25-3,75 bandında kalmasını öngörüyor. Uzun vadeli nötr faiz tahmini ise yukarı revize edilerek yüzde 3'e yükseldi.

Mart toplantısı tutanaklarına göre bazı Fed üyeleri faiz indiriminin zamanlamasını daha ileri bir tarihe erteledi. Bir kısım üye ise enflasyon beklentilerin üzerinde seyrederse faiz artırımının gündeme gelebileceğini vurguladı.

İran savaşının petrol fiyatları üzerindeki baskısı bu tabloyu daha da karmaşık hale getiriyor. Petrol yükseldikçe enflasyon yükseliyor, enflasyon yükseldikçe faiz indirimi uzaklaşıyor.

POWELL'IN SON TOPLANTISI

28-29 Nisan toplantısı Fed Başkanı Jerome Powell'ın görevdeki son toplantısı olacak. Yerine Kevin Warsh'ın geçmesi bekleniyor. Warsh'ın Powell'a kıyasla daha şahin bir duruş sergileyebileceği öngörülüyor.

Bu geçiş dönemi piyasalar için ek bir belirsizlik unsuru. Yeni başkanın para politikasını nasıl yönlendireceği merak konusu olmaya devam ediyor.

ASIL GÖZLER HAZİRAN'DA

Nisan toplantısı faizi sabit tutsa da asıl kritik toplantı Haziran 16-17'de gerçekleşecek. Bu toplantıda hem dot plot hem de güncellenmiş ekonomik projeksiyonlar açıklanacak. Piyasalar Haziran'da yüzde 55-60 ihtimalle 25 baz puanlık indirim fiyatlıyor.

Morgan Stanley baş ekonomisti Michael Gapen "Haziran ve Eylül için hâlâ faiz indirimi bekliyoruz" dedi. Ancak İran ateşkesinin çökmesi ve petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi bu beklentiyi tehdit eden en büyük risk.

TÜRK YATIRIMCIYA ETKİSİ

Fed faiz kararı Türkiye'yi üç kanaldan etkiliyor. Birincisi dolar: Fed sabit tutarsa dolar görece güçlü kalır, bu TL üzerinde baskı yaratır ve gram altını destekler. İkincisi BIST: Fed'den indirim sinyali gelmesi küresel risk iştahını artırır ve gelişmekte olan ülke borsalarına para girişini hızlandırır. Üçüncüsü TCMB: Fed'in duruşu TCMB'nin faiz indirim hızını dolaylı olarak etkiliyor. Fed faiz indirimine devam ederse TCMB'nin hareket alanı genişliyor.

TAKİP EDİLMESİ GEREKEN VERİLER

29 Nisan saat 21:00'de açıklanacak faiz kararı ve ardından gerçekleşecek Powell basın toplantısı kritik. Powell'ın enflasyon değerlendirmesi, İran gelişmelerine ilişkin yorumu ve Haziran için verdiği sinyaller piyasaların yönünü belirleyecek.

Kaynaklar:

CME FedWatch Tool piyasa verileri, Federal Reserve resmi açıklamaları ve PrimeRates faiz takvimi esas alınarak derlenmiştir.