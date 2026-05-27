Yapay zeka talebinin etkisiyle SK Hynix'in piyasa değeri 1,12 trilyon dolara ulaştı. Hisseler gün içinde %14,9 yükseldi.
Yapay zeka teknolojilerine yönelik küresel talep yarı iletken sektöründeki yükselişi hızlandırdı. SK Hynix hisseleri gün içinde %14,9'a kadar yükselirken, şirketin piyasa değeri ilk kez 1 trilyon dolar sınırını aşarak 1,12 trilyon dolara ulaştı. Güçlü yükselişin etkisiyle KOSPI endeksi de %2,3 artışla tarihi zirvesini gördü.
HİSSELERDE SERT YÜKSELİŞ
Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix, günü %9,3 yükselişle tamamlarken seans içi işlemlerde daha güçlü hareketler görüldü.
-Günlük yükseliş: %9,3
-Seans içi en yüksek artış: %14,9
-Piyasa değeri: 1,12 trilyon dolar
Şirketin güçlü performansı, Güney Kore'nin gösterge endeksi KOSPI'yi de yukarı taşıdı.
KOSPI günlük yükseliş: %2,3
YAPAY ZEKA TALEBİ ARZI SIKIŞTIRIYOR
Uzmanlara göre yapay zeka çiplerinde kullanılan yüksek performanslı bellek ürünlerine yönelik talep artışı küresel arz üzerinde baskı oluşturuyor.
Paylaşılan verilere göre:
-Bellek çipi fiyatları yılın ilk çeyreğinde 2 katına çıktı
-Mevcut çeyrekte %63'e kadar ek artış yaşanabileceği öngörülüyor
Amerikan borsalarını canlı takip etmek için tıklayın
Uzmanlar, arz sıkışıklığının yalnızca veri merkezlerini değil, akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve otomotiv sektörlerini de etkileyebileceğini belirtiyor.