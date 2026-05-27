Yapay zeka teknolojilerine yönelik küresel talep yarı iletken sektöründeki yükselişi hızlandırdı. SK Hynix hisseleri gün içinde %14,9'a kadar yükselirken, şirketin piyasa değeri ilk kez 1 trilyon dolar sınırını aşarak 1,12 trilyon dolara ulaştı. Güçlü yükselişin etkisiyle KOSPI endeksi de %2,3 artışla tarihi zirvesini gördü.

HİSSELERDE SERT YÜKSELİŞ

Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix, günü %9,3 yükselişle tamamlarken seans içi işlemlerde daha güçlü hareketler görüldü.

-Günlük yükseliş: %9,3

-Seans içi en yüksek artış: %14,9

-Piyasa değeri: 1,12 trilyon dolar

Şirketin güçlü performansı, Güney Kore'nin gösterge endeksi KOSPI'yi de yukarı taşıdı.

KOSPI günlük yükseliş: %2,3

YAPAY ZEKA TALEBİ ARZI SIKIŞTIRIYOR

Uzmanlara göre yapay zeka çiplerinde kullanılan yüksek performanslı bellek ürünlerine yönelik talep artışı küresel arz üzerinde baskı oluşturuyor.

Paylaşılan verilere göre:

-Bellek çipi fiyatları yılın ilk çeyreğinde 2 katına çıktı

-Mevcut çeyrekte %63'e kadar ek artış yaşanabileceği öngörülüyor

Uzmanlar, arz sıkışıklığının yalnızca veri merkezlerini değil, akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve otomotiv sektörlerini de etkileyebileceğini belirtiyor.