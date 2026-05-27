ABD hisse piyasalarına ilişkin beklentiler yeniden şekilleniyor. Goldman Sachs, güçlü şirket kârlılıkları ve yapay zekâ yatırımlarının etkisiyle S&P 500 endeksi için 2026 yıl sonu hedefini 7.600 puandan 8.000 puana yükseltti. Böylece banka tahminini 400 puan yukarı taşırken yaklaşık yüzde 5,3'lük ek yükseliş potansiyeline işaret etmiş oldu.

Yeni hedef ayrıca endeksin son kapanış seviyesi olan 7.519,12 puanın yaklaşık yüzde 6,4 üzerinde bulunuyor. Banka değerlendirmesinde yılın başından bu yana endeks performansında şirket kârlarının belirleyici rol oynadığı ve bu eğilimin devam edebileceği vurgulandı.

KÂR BEKLENTİLERİ DE YUKARI ÇEKİLDİ

Goldman Sachs, S&P 500 şirketleri için hisse başına kâr beklentilerini de güncelledi.

Yeni tahminlere göre:

2026 hisse başına kâr beklentisi: 340 dolar (yıllık %24 büyüme)

2027 hisse başına kâr beklentisi: 385 dolar (yıllık %13 büyüme)

YAPAY ZEKA BÜYÜMESİ ÖNE ÇIKTI

Bankanın değerlendirmesinde, yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların şirket karlılıklarını desteklemeye devam ettiği belirtildi.

Analize göre yapay zeka odaklı şirketlerin performansı, S&P 500 genelindeki kâr büyümesinin yaklaşık yarısını oluşturabilir.

Öte yandan değerlendirmede yüksek maliyet ortamı ve tüketici harcamalarındaki olası yavaşlamanın risk oluşturmaya devam ettiği, ancak teknoloji yatırımlarının bu baskıları dengeleyebileceği ifade edildi.

