Borsa İstanbul, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında 3 hisse senedi için yeni tedbir kararlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyuruya göre Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret (GESAN), Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği (HRKET) ile ICBC Turkey Bank (ICBCT) hisseleri tedbir kapsamına alındı.

Açıklamaya göre söz konusu hisseler, 1 Haziran 2026 seans başından 30 Haziran 2026 seans sonuna kadar açığa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

TEDBİR KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Bu karar hisselerde alım satımın tamamen durdurulduğu anlamına gelmiyor. Yatırımcılar ilgili hisselerde normal alım ve satım işlemlerini sürdürebilecek. Ancak yatırımcılar kredi kullanarak işlem açamayacak ve açığa satış işlemi gerçekleştiremeyecek.

Bu tür tedbirler genellikle hisselerde görülen yüksek fiyat oynaklığını azaltmak ve piyasadaki aşırı hareketlerin önüne geçmek amacıyla uygulanıyor. Böylece işlem hareketlerinin daha dengeli hale getirilmesi hedefleniyor.

