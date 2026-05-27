Kripto para piyasalarında satış baskısı yeniden güç kazanırken, Bitcoin son 24 saatte yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti. Asya işlemlerinde kısa süreliğine 75 bin doların altına gerileyen Bitcoin, daha sonra 75 bin 500 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalıştı.

Daha önce 12 Mayıs'ta 82 bin dolar seviyesine yaklaşan Bitcoin'in, önemli direnç bölgelerinde kalıcı olamaması dikkat çekti. Piyasalarda yaşanan geri çekilmede jeopolitik gelişmeler, kurumsal yatırımcı hareketleri ve artan arz baskısının etkili olduğu değerlendiriliyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER PİYASALARI ETKİLİYOR

Piyasalardaki baskının nedenleri arasında Orta Doğu'da artan gerilim öne çıkıyor. Yatırımcıların yükselen risk algısıyla birlikte daha güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesinin, kripto para piyasalarında iştahı azalttığı belirtiliyor.

Ayrıca petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon beklentilerini artırması ve merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik beklentiler de riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturan unsurlar arasında değerlendiriliyor.

PİYASADA ARZ BASKISI YAŞANIYOR

Uzmanlara göre son dönemde eski yatırımcılardan gelen satışlar da fiyat hareketleri üzerinde etkili oluyor. Son yedi ayda hareket eden Bitcoin arzının yaklaşık yarısının, Bitcoin'in 103 bin 600 doların üzerinde işlem gördüğü dönemde son kez aktif olan cüzdanlardan geldiği belirtiliyor.

Yaklaşık 4,45 milyon Bitcoin'in bu süreçte el değiştirmiş olabileceği ifade edilirken, 77 bin dolar seviyelerinde yoğun bir arz bölgesi oluştuğu kaydediliyor.

TEKNİK SEVİYELER YAKINDAN İZLENİYOR

Teknik görünümde Bitcoin'in 80 bin 100 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamanın altında işlem görmeye devam ettiği belirtiliyor.

Analistlere göre:

77 bin - 78 bin dolar: Güçlü direnç bölgesi

73 bin 700 dolar: Kritik destek seviyesi

68 bin 700 dolar - 64 bin 300 dolar: Olası aşağı yönlü hedef bölgeler

82 bin - 84 bin 500 dolar: Güçlü toparlanma için izlenen bölge

Uzmanlar, piyasalarda oynaklığın devam edebileceğine ve yatırımcı duyarlılığının yeniden "korku" bölgesine geçtiğine dikkat çekiyor.