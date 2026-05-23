Kripto para piyasaları, küresel jeopolitik gerilimler, faiz endişeleri ve Washington’dan gelen yeni regülasyon adımlarının kıskacında hareketli bir haftayı geride bıraktı.

Dünyanın en yüksek hacimli kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), haftalık bazda yüzde 3,42 oranında değer kaybederek 74.737 dolar seviyesine geriledi. Hafta başlarında 78.550 dolarlık önemli direnç seviyesini aşmayı başaramayan lider kripto para birimi, teknik açıdan kritik bir öneme sahip olan ve 50 günlük hareketli ortalamasının geçtiği 76.537 dolardaki desteğini de aşağı yönlü kırdı.

ABD - İRAN ARASINDAKİ SHADOW DİPLOMASİ PİYASAYI BASKILIYOR

Kripto para piyasasındaki fiyatlamalar üzerinde, Washington ve Tahran hattında yürütülen müzakerelere dair belirsizlikler ana belirleyici oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile yürütülen diplomatik görüşmelerin son aşamada olduğunu bildirmesi ve bir anlaşma sağlanamaması durumunda ABD'nin askeri ya da ekonomik olarak daha agresif bir tutum sergileyebileceğini açıklaması risk iştahını düşürdü.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın ise diplomasiye destek vermeyi sürdürdüklerini ancak Batı’dan gelen zorlayıcı ve dayatmacı uygulamaları kesinlikle reddettiklerini yinelemesi, jeopolitik risk primini canlı tutarak Bitcoin üzerinde satış baskısı yarattı.

FED TUTANAKLARI VE FAİZ ENDİŞELERİ GRADİYENTİ ARTIRDI

Makroekonomik cephede ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait yayımlanan tutanaklar kripto piyasasını gölgelemeye devam ediyor. Tutanaklarda, enflasyon verilerinin yüksek seyretmeye devam etmesi halinde politika yapıcıların faiz oranlarında yeniden artırıma gitmeye açık olduğunun belirtilmesi, küresel likidite beklentilerini zayıflattı.

Bu süreçte Bitcoin, 74.000 dolar ile 78.000 dolar arasındaki sıkışık bantta işlem görmeyi sürdürürken; hafta başlarında petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve tahvil getirilerindeki geçici gerileme piyasaya yalnızca sınırlı ve geçici bir destek sağlayabildi.

WASHİNGTON'DA YENİ TASARI: STRATEJİK BİTCOİN REZERVİ YASASI

ABD iç siyasetinde kripto paraların geleceğini ilgilendiren çok önemli bir yasa tasarısı sunuldu. Yasa yapıcılar, hükümetin doğrudan Bitcoin edinme hedefini revize eden ve elde tutma şartları getiren "Stratejik Bitcoin Rezervi" yasa tasarısını kongreye sundu. Trump yönetiminin dijital varlıkları ABD finansal sistemine entegre etme hamlesinin ardından gelen bu kanun teklifi yakından izleniyor.

Öte yandan, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ise tokenize varlıklar ve üçüncü taraf token arzlarına yönelik muafiyet çerçevesi teklifi hakkındaki karar süreçlerini ileri bir tarihe erteleyerek temkinli duruşunu korudu.

ALTCOİNLERDE SERT DÜŞÜŞ: ETHEREUM VE SOLANA KAN KAYBETTİ

Kurumsal yatırımcıların spot Bitcoin ETF akışları üzerinden pazardaki varlığı devam etse de, lider kripto paradaki düşüş altcoin dünyasında çok daha sert hissedildi. Piyasadaki genel satış eğilimine paralel olarak altcoin fiyatlarında dikkate değer kayıplar yaşandı:

Ethereum (ETH): %4,47 oranında değer kaybederek 2.029,05 dolar seviyesine çekildi.

Solana (SOL): Haftanın en çok hırpalanan majör altcoini olarak %5,99 değer kaybetti.

Cardano (ADA): %5,33 oranında düşüş kaydetti.

Dogecoin (DOGE): %5,87 geri çekildi.

Ripple (XRP): %3,64 azalarak 1,3106 dolar seviyesine indi.

Şu an için en kritik psikolojik bariyerin 74.000 dolar bölgesi olduğunu bildiren kripto analistleri kurumsal tarafta spot Bitcoin ETF'lerine yönelik ilginin devam ediyor olmasının bu seviyenin altındaki sarkmaları şimdilik engellediğini belirtiyorlar.

