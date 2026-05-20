Küresel piyasalarda enflasyon endişeleri ve azalan risk iştahı kripto varlık pazarı üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, kurumsal sermayenin rotasında net bir ayrışma yaşanıyor. Dev yatırım bankası JPMorgan Chase, yayımladığı rapor ile dikkatleri çekti.

BİTCOİN KAYIPLARINI TOPLARKEN ETHEREUM SINIFTA KALDI

JPMorgan’ın kripto piyasalarına yön veren analist ekibinden Nikolaos Panigirtzoglou liderliğinde hazırlanan rapora göre; spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), Ekim 2025'teki büyük kaldıraç tasfiyesinden bu yana yaşadıkları sermaye çıkışlarının üçte ikisini geri kazanmayı başardı.

Buna karşılık, spot Ethereum ETF'lerindeki toparlanma oldukça zayıf seyretti ve önceki kayıpların yalnızca üçte birinde kaldı. Analistler, bu tablonun geniş altcoin pazarındaki derin likidite sıkışıklığını ve talep zayıflığını teyit ettiğini vurguluyor.

AYRIŞMANIN ARKASINDAKİ NEDEN BELLİ OLDU

JPMorgan raporu, kurumsal sermayenin Ethereum ağından uzak durmasının temel nedeni olarak merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemindeki güvenlik zafiyetlerini gösteriyor.

Raporda şu detaylara dikkat çekildi

Likidite Şokları: Tekrarlanan akıllı kontrat açıkları ve yerel güvenlik ihlalleri, geniş çaplı likidite krizlerine dönüşüyor. Bu durum, riskten kaçınan geleneksel finans kurumlarının altcoin projelerine mesafe koymasına yol açıyor.

Momentum Yatırımcıları Temkinli: Mevcut tabloda, emtia ticaret danışmanları (CTA) ve nicel (kantitatif) fonlar gibi momentum odaklı büyük yatırımcılar, her iki ana kripto varlıkta da şu an için "düşük ağırlıklı" pozisyon taşımayı tercih ediyor.

AĞ GÜNCELLEMELERİ ÇARE OLACAK MI?

Ethereum ağı, 2026 yılının ilk yarısında devreye girmesi planlanan Glamsterdam ve yılın son çeyreğinde beklenen Hegota güncellemeleriyle ölçeklenebilirlik kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Ancak JPMorgan analistleri bu konuda temkinli. Geçmiş dönemlerdeki ağ güncellemelerinin zincir üstü aktivitede ve işlem hacimlerinde anlamlı bir büyüme yaratmadığını belirten uzmanlar, yaklaşan yeni katman protokol değişikliklerinin pazar dinamiklerinde güçlü bir yükseliş katalizörü (boğa tetikleyicisi) olmasını beklemiyor.

MİCROSTRATEGY’DEN 30 MİLYAR DOLARLIK PROJEKSİYON

Makroekonomik belirsizliklerin sürdüğü bu dönemde, şirketlerin bilançolarında kripto varlık bulundurma stratejileri ise hız kesmiyor. JPMorgan projeksiyonlarına göre, kurumsal yazılım devi MicroStrategy (MSTR), mevcut Bitcoin satın alma hızını koruması durumunda yalnızca 2026 yılı içinde 30 milyar dolar değerinde daha Bitcoin alımı gerçekleştirebilir. Bu devasa kurumsal talep, en büyük kripto paranın arz-talep dengesinde kalıcı bir sıkılaşma yaratarak fiyat tabanını güçlü bir şekilde destekliyor.

Kaynak: Dünya

