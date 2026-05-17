JPMorgan, Mastercard, Ripple ve Ondo Finance, tokenize edilmiş ABD Hazine tahvillerinin bankalar arasında ve sınır ötesinde gerçek zamana yakın şekilde geri alımını sağlayan pilot çalışmayı başarıyla tamamladı. Testin, kurumsal tokenize varlık piyasalarının gelişimi açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.

İŞLEM XRP LEDGER ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Pilot uygulama kapsamında Ripple, JPMorgan'ın blockchain platformu Kinexys aracılığıyla XRP Ledger üzerinde Ondo'nun kısa vadeli ABD Hazine tahvili tokenı OUSG'yi (Ondo Short-Term US Government Treasuries) satın aldı.

İşlem talimatları Mastercard'ın Multi-Token Network sistemi üzerinden iletilirken, eşleşen dolar transferi JPMorgan tarafından Ripple'ın Singapur'daki banka hesabına gönderildi.

İŞLEM TAMAMEN BLOCKCHAIN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞMEDİ

Pilot çalışmada dolar tarafındaki transferler tamamen blockchain ağı üzerinde yürütülmedi. Fon akışı geleneksel bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Bu hibrit model ile itibari para işlemlerinin kontrollü kanallar üzerinden sürdürülmesi hedeflenirken, aynı zamanda kurumların blockchain altyapısının sunduğu avantajlardan yararlanmasına imkan sağlandı.

BU HABER XRP YATIRIMCISI İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Ripple'ın geliştirdiği XRP Ledger altyapısının JPMorgan, Mastercard ve Ondo Finance gibi büyük şirketlerin yer aldığı bir pilot çalışmada kullanılması, kurumsal tarafta blockchain teknolojisine olan ilginin arttığına işaret ediyor. Yatırımcılar bu tür gelişmeleri, XRP ekosisteminin kullanım alanlarının genişleyebileceğine yönelik bir sinyal olarak değerlendiriyor. Ancak uzmanlar, teknolojinin kullanımının artmasının XRP fiyatında doğrudan aynı etkiyi yaratmayabileceğine de dikkat çekiyor.

"KURUMSAL PİYASA ALTYAPISI İÇİN ÖNEMLİ ADIM"

JPMorgan'ın blockchain birimi Kinexys'in Ticari İşler Direktörü Zack Chestnut, söz konusu pilot çalışmanın kurumsal tokenize varlık piyasaları için önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Chestnut açıklamasında, "Bu pilot çalışma, tokenize varlık piyasaları için kurumsal bir çerçeve oluşturulmasında önemli bir adım" ifadelerini kullandı.

TOKENIZE ABD TAHVİL PİYASASI BÜYÜYOR

Verilere göre tokenize edilmiş ABD Hazine tahvillerinin toplam büyüklüğü yaklaşık 15 milyar dolara ulaştı.

Bu rakam yaklaşık 30 trilyon dolarlık ABD Hazine tahvili piyasasıyla kıyaslandığında sınırlı görünse de, özellikle 2024 yılından bu yana bankaların ilgisinin artmasıyla hızlı büyüme kaydetti.

5 YIL İÇİNDE 1 DOLARIN ALTINA DÜŞECEĞİ ÖNGÖRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan XRP'ye ilişkin uzun vadeli beklentilerde farklı görüşler de bulunuyor. Daha önce Motley Fool analistleri tarafından yayımlanan değerlendirmede, Ripple'ın bankacılık sektöründeki büyümesine rağmen XRP fiyatının aynı ölçüde performans göstermeyebileceği belirtilmişti.

Analizde, XRP'nin önümüzdeki 5 yıl içinde 1 doların altına gerileyebileceği öngörüsüne de yer verilmişti.

