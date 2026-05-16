Küresel piyasalarda tırmanan enflasyon baskısı, petrol fiyatlarındaki agresif yükseliş ve Orta Doğu’da derinleşen jeopolitik riskler, kripto para piyasasında son haftaların en sert satış dalgasını tetikledi. Yatırımcıların riskli varlıklardan hızla kaçarak nakde yönelmesiyle birlikte lider kripto para birimi Bitcoin ve altcoinler ağır darbe aldı.

BİTCOİN İKİ GÜNDE YÜZDE 5 ÇAKILDI: MART AYINDAN BU YANA İLK KAYIP

Bitcoin (BTC), artan makroekonomik kaygılar ve küresel piyasalardaki satış baskısının etkisiyle iki gün içinde yüzde 5’in üzerinde değer kaybetti. 77 bin 827 dolara kadar gerileyerek son iki haftanın en düşük seviyesini test eden lider kripto para birimi, mart ayı sonundan bu yana ilk kez haftalık bazda kayba yöneldi.

Uzmanlar, Bitcoin’in yeniden güven tazeleyebilmesi ve yükseliş trendine dönebilmesi için 80 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlar yapması gerektiğinin altını çiziyor.

ALTCOİNLERDE GENİŞ ÇAPLI YANGIN: ETHER YÜZDE 7 DÜŞTÜ

Satış baskısı sadece Bitcoin ile sınırlı kalmadı; altcoin piyasası da kırmızıya boyandı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ether (ETH), son iki günde yüzde 7’nin üzerinde değer kaybederek 2 bin 165 dolara kadar geri çekildi. Kripto para piyasasının genelinde geniş çaplı kayıplar dikkat çekti.

KRİZİ TETİKLEYEN UNSURLAR: PETROL, HÜRMÜZ BOĞAZI VE TAHVİL FAİZLERİ

Piyasalardaki bu sert kırılmanın arkasında birden fazla küresel kriz dinamizmi yer alıyor:

Orta Doğu ve Enerji Maliyetleri: ABD ile İran arasında süren gerilimin uzayabileceğine yönelik beklentiler petrol fiyatlarını yukarı taşıyor. Analistler, kritik sevkiyat noktası olan Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek olası aksaklıkların enerji maliyetlerini daha da tırmandırabileceği konusunda uyarıyor.

Merkez Bankası Baskısı: Yüksek enerji maliyetlerinin enflasyonu körüklemesi, merkez bankalarının faizleri öngörülenden çok daha uzun süre yüksek tutacağı endişesini güçlendiriyor.

Tahvil Faizlerinde Yükseliş: Jonestrading Baş Piyasa Stratejisti Michael O’Rourke, küresel tahvil piyasalarında yaşanan satışların faizleri yukarı çektiğini ve bu durumun yatırımcıları kripto gibi spekülatif varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.

Kaynak: Dünya

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.