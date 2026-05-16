Borsa İstanbul’da 11-15 Mayıs 2026 haftası, yerli ve yabancı kurumsal aktörlerin devasa pozisyon savaşlarına sahne oldu.

Paylaşılan haftalık aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre piyasanın iki dev oyuncusu Bank of America (BofA) ve Yapı Kredi Yatırım, tamamen zıt stratejilerle haftaya damga vurdu.

EN ÇOK NET ALIM YAPILAN ŞİRKETLER

SASA (Sasa Polyester): 155.533.317,00 Net Lot (%26,83) | Maliyet: 2,869 TL

PAHOL (Pasifik Donanım): 46.328.495,00 Net Lot (%7,99) | Maliyet: 1,703 TL

AKBNK (Akbank): 17.741.643,00 Net Lot (%3,06) | Maliyet: 74,704 TL

GSRAY (Galatasaray Sportif): 17.124.193,00 Net Lot (%2,95) | Maliyet: 1,064 TL

YKBNK (Yapı Kredi Bankası): 15.939.538,00 Net Lot (%2,75) | Maliyet: 38,589 TL

Diğer Hisseler: Kurum, ilk 5 dışında kalan diğer tahtalardan toplam 327.084.980,00 lot (%56,42 pay) net alım gerçekleştirdi.

Yapı Kredi Yatırım ın bu hafta alıp sattığı hisseler (11-15 Mayıs 2026)

EN ÇOK NET SATIM YAPILAN ŞİRKETLER

Yapı Kredi Yatırım üzerinden yapılan işlemlerde satış tarafı görece daha sınırlı ve sakin kaldı. En çok nakde geçilen tahta spor hissesi TSPOR oldu:

TSPOR (Trabzonspor Sportif): -24.452.927,00 Net Lot (%8,11) | Maliyet: 1,003 TL

SL1VWV (Fon/Borçlanma Aracı): -14.000.000,00 Net Lot (%4,64) | Maliyet: 0,126 TL

TRILC (Turk İlaç): -13.445.421,00 Net Lot (%4,46) | Maliyet: 3,513 TL

ENSRI (Ensari Deri): -11.383.138,00 Net Lot (%3,77) | Maliyet: 9,679 TL

TEHOL (Teba Holding / Tezol): -9.686.260,00 Net Lot (%3,21) | Maliyet: 27,644 TL

Diğer Hisseler: Kurum, portföyündeki diğer sığ tahtalardan toplam -228.574.068,00 lot (%75,80 pay) net çıkış yaptı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

