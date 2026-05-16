Borsa İstanbul’da 11-15 Mayıs 2026 haftası, yerli ve yabancı kurumsal aktörlerin devasa pozisyon savaşlarına sahne oldu.
Paylaşılan haftalık aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre piyasanın iki dev oyuncusu Bank of America (BofA) ve Yapı Kredi Yatırım, tamamen zıt stratejilerle haftaya damga vurdu.
EN ÇOK NET ALIM YAPILAN ŞİRKETLER
SASA (Sasa Polyester): 155.533.317,00 Net Lot (%26,83) | Maliyet: 2,869 TL
PAHOL (Pasifik Donanım): 46.328.495,00 Net Lot (%7,99) | Maliyet: 1,703 TL
AKBNK (Akbank): 17.741.643,00 Net Lot (%3,06) | Maliyet: 74,704 TL
GSRAY (Galatasaray Sportif): 17.124.193,00 Net Lot (%2,95) | Maliyet: 1,064 TL
YKBNK (Yapı Kredi Bankası): 15.939.538,00 Net Lot (%2,75) | Maliyet: 38,589 TL
Diğer Hisseler: Kurum, ilk 5 dışında kalan diğer tahtalardan toplam 327.084.980,00 lot (%56,42 pay) net alım gerçekleştirdi.
Kaynak: ForIvest
EN ÇOK NET SATIM YAPILAN ŞİRKETLER
Yapı Kredi Yatırım üzerinden yapılan işlemlerde satış tarafı görece daha sınırlı ve sakin kaldı. En çok nakde geçilen tahta spor hissesi TSPOR oldu:
TSPOR (Trabzonspor Sportif): -24.452.927,00 Net Lot (%8,11) | Maliyet: 1,003 TL
SL1VWV (Fon/Borçlanma Aracı): -14.000.000,00 Net Lot (%4,64) | Maliyet: 0,126 TL
TRILC (Turk İlaç): -13.445.421,00 Net Lot (%4,46) | Maliyet: 3,513 TL
ENSRI (Ensari Deri): -11.383.138,00 Net Lot (%3,77) | Maliyet: 9,679 TL
TEHOL (Teba Holding / Tezol): -9.686.260,00 Net Lot (%3,21) | Maliyet: 27,644 TL
Diğer Hisseler: Kurum, portföyündeki diğer sığ tahtalardan toplam -228.574.068,00 lot (%75,80 pay) net çıkış yaptı.
