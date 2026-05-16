11-15 Mayıs 2026 haftasında, küresel aracı kurumlardan HSBC'nin de işlem tablosu netleşti. Haftayı -1.582.146.700 TL negatif net hacimle tamamlayarak satıcılı tarafta yer aldı.

Hafta boyunca yabancı kurumun özellikle bankacılık, demir-çelik ve otomotiv gibi endeks lokomotifi hisselerde kâr realizasyonuna gittiği; alım tarafında ise demir-çelik sektörünün bir diğer önemli oyuncusu olan Kardemir D'ye yoğunlaştığı görüldü.

NET ALIM YAPILAN ŞİRKETLER

KRDMD (Kardemir D): 18.836.977,00 Net Lot (%29,81) | Maliyet: 44,348 TL

SASA (Sasa Polyester): 5.308.441,00 Net Lot (%8,40) | Maliyet: -1,293 TL (Mevcut takas/pozisyon ayarlamalarından kaynaklı teknik maliyet)

PETKM (Petkim): 5.129.767,00 Net Lot (%8,12) | Maliyet: 27,201 TL

IHLAS (İhlas Holding): 2.534.733,00 Net Lot (%4,01) | Maliyet: 2,179 TL

SAHOL (Sabancı Holding): 1.889.617,00 Net Lot (%2,99) | Maliyet: 92,868 TL

AKBNK, FROTO, EREGL: HSBC den bu hafta net satış (11-15 Mayıs 2026), Görsel 1

NET SATIM YAPILAN ŞİRKETLER

AKBNK (Akbank): -9.938.933,00 Net Lot (%20,16) | Maliyet: 72,107 TL

EREGL (Ereğli Demir Çelik): -4.711.193,00 Net Lot (%9,55) | Maliyet: 41,068 TL

FROTO (Ford Otosan): -4.107.467,00 Net Lot (%8,33) | Maliyet: 92,447 TL

GLYHO (Global Yatırım Holding): -2.223.328,00 Net Lot (%4,51) | Maliyet: 14,748 TL

DMRGD (Dmr Unlu Mamuller): -2.073.644,00 Net Lot (%4,21) | Maliyet: 8,635 TL

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

