11-15 Mayıs 2026 haftasında, küresel aracı kurumlardan HSBC'nin de işlem tablosu netleşti. Haftayı -1.582.146.700 TL negatif net hacimle tamamlayarak satıcılı tarafta yer aldı.
Hafta boyunca yabancı kurumun özellikle bankacılık, demir-çelik ve otomotiv gibi endeks lokomotifi hisselerde kâr realizasyonuna gittiği; alım tarafında ise demir-çelik sektörünün bir diğer önemli oyuncusu olan Kardemir D'ye yoğunlaştığı görüldü.
NET ALIM YAPILAN ŞİRKETLER
KRDMD (Kardemir D): 18.836.977,00 Net Lot (%29,81) | Maliyet: 44,348 TL
SASA (Sasa Polyester): 5.308.441,00 Net Lot (%8,40) | Maliyet: -1,293 TL (Mevcut takas/pozisyon ayarlamalarından kaynaklı teknik maliyet)
PETKM (Petkim): 5.129.767,00 Net Lot (%8,12) | Maliyet: 27,201 TL
IHLAS (İhlas Holding): 2.534.733,00 Net Lot (%4,01) | Maliyet: 2,179 TL
SAHOL (Sabancı Holding): 1.889.617,00 Net Lot (%2,99) | Maliyet: 92,868 TL
NET SATIM YAPILAN ŞİRKETLER
AKBNK (Akbank): -9.938.933,00 Net Lot (%20,16) | Maliyet: 72,107 TL
EREGL (Ereğli Demir Çelik): -4.711.193,00 Net Lot (%9,55) | Maliyet: 41,068 TL
FROTO (Ford Otosan): -4.107.467,00 Net Lot (%8,33) | Maliyet: 92,447 TL
GLYHO (Global Yatırım Holding): -2.223.328,00 Net Lot (%4,51) | Maliyet: 14,748 TL
DMRGD (Dmr Unlu Mamuller): -2.073.644,00 Net Lot (%4,21) | Maliyet: 8,635 TL
CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.