Hafta boyunca yabancı kurumun özellikle bankacılık, demir-çelik ve otomotiv gibi endeks lokomotifi hisselerde kâr realizasyonuna gittiği; alım tarafında ise demir-çelik sektörünün bir diğer önemli oyuncusu olan Kardemir D'ye yoğunlaştığı görüldü.

NET ALIM YAPILAN ŞİRKETLER

KRDMD (Kardemir D): 18.836.977,00 Net Lot (%29,81) | Maliyet: 44,348 TL

SASA (Sasa Polyester): 5.308.441,00 Net Lot (%8,40) | Maliyet: -1,293 TL (Mevcut takas/pozisyon ayarlamalarından kaynaklı teknik maliyet)

PETKM (Petkim): 5.129.767,00 Net Lot (%8,12) | Maliyet: 27,201 TL

IHLAS (İhlas Holding): 2.534.733,00 Net Lot (%4,01) | Maliyet: 2,179 TL

SAHOL (Sabancı Holding): 1.889.617,00 Net Lot (%2,99) | Maliyet: 92,868 TL

NET SATIM YAPILAN ŞİRKETLER

AKBNK (Akbank): -9.938.933,00 Net Lot (%20,16) | Maliyet: 72,107 TL

EREGL (Ereğli Demir Çelik): -4.711.193,00 Net Lot (%9,55) | Maliyet: 41,068 TL

FROTO (Ford Otosan): -4.107.467,00 Net Lot (%8,33) | Maliyet: 92,447 TL

GLYHO (Global Yatırım Holding): -2.223.328,00 Net Lot (%4,51) | Maliyet: 14,748 TL

DMRGD (Dmr Unlu Mamuller): -2.073.644,00 Net Lot (%4,21) | Maliyet: 8,635 TL

