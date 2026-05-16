Google Haberler

11-15 Mayıs 2026 haftasında Borsa İstanbul'un yüksek hacimli şirketlerinden SASA Polyester (SASA) hissesinde haftalık bazda net bir satış baskısı yaşandı

Hafta boyunca gerçekleşen ilk 5 aracı kurum işlemlerinde net bilanço -639.468.899,00 lot (net satıcı ağırlıklı) olarak gerçekleşmiştir.

SASA tahtasında hafta genelinde alım ve satım yapan kurumların detaylı listesi şu şekildedir:

EN ÇOK NET ALIM YAPAN KURUMLAR

GLOBAL: 338.168.342,00 Net Lot (%17,36) | Maliyet: 3,003 TL

BULLS: 302.550.585,00 Net Lot (%15,53) | Maliyet: 3,051 TL

AK: 196.229.165,00 Net Lot (%10,07) | Maliyet: 3,177 TL

GARANTİ: 189.790.205,00 Net Lot (%9,74) | Maliyet: 3,251 TL

İŞ: 185.380.161,00 Net Lot (%9,51) | Maliyet: 3,108 TL

Diğer Alıcılar: 736.275.096,00 Net Lot (%37,79)

SASA hissesinden bu hafta kim aldı, kim sattı? (11-15 Mayıs 2026), Görsel 1

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

EN ÇOK NET SATIM YAPAN KURUMLAR

TEB: -1.440.653.128,00 Net Lot (%73,94) | Maliyet: 3,049 TL

BANK OF AMERICA (BofA): -166.593.387,00 Net Lot (%8,55) | Maliyet: 3,396 TL

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

İNFO: -157.615.968,00 Net Lot (%8,09) | Maliyet: 2,912 TL

TACİRLER: -45.558.689,00 Net Lot (%2,34) | Maliyet: 2,694 TL

ATA: -41.166.185,00 Net Lot (%2,11) | Maliyet: 2,95 TL

Diğer Satıcılar: -96.806.197,00 Net Lot (%4,97)

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

SASA hissesinden bu hafta kim aldı, kim sattı? (11-15 Mayıs 2026), Görsel 2

SASA haftalık bazda yüzde 19,60 değer kaybetti. Hisseler kapanışı 2,83 TL’den yaptı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yapı Kredi Yatırım'ın bu hafta alıp sattığı hisseler (11-15 Mayıs 2026)Yapı Kredi Yatırım'ın bu hafta alıp sattığı hisseler (11-15 Mayıs 2026)
Bitcoin tekrar yükselecek mi? Analistler kritik seviyeyi açıkladıBitcoin tekrar yükselecek mi? Analistler kritik seviyeyi açıkladı

Google Haberler