11-15 Mayıs 2026 haftasında Borsa İstanbul'un yüksek hacimli şirketlerinden SASA Polyester (SASA) hissesinde haftalık bazda net bir satış baskısı yaşandı
Hafta boyunca gerçekleşen ilk 5 aracı kurum işlemlerinde net bilanço -639.468.899,00 lot (net satıcı ağırlıklı) olarak gerçekleşmiştir.
SASA tahtasında hafta genelinde alım ve satım yapan kurumların detaylı listesi şu şekildedir:
EN ÇOK NET ALIM YAPAN KURUMLAR
GLOBAL: 338.168.342,00 Net Lot (%17,36) | Maliyet: 3,003 TL
BULLS: 302.550.585,00 Net Lot (%15,53) | Maliyet: 3,051 TL
AK: 196.229.165,00 Net Lot (%10,07) | Maliyet: 3,177 TL
GARANTİ: 189.790.205,00 Net Lot (%9,74) | Maliyet: 3,251 TL
İŞ: 185.380.161,00 Net Lot (%9,51) | Maliyet: 3,108 TL
Diğer Alıcılar: 736.275.096,00 Net Lot (%37,79)
EN ÇOK NET SATIM YAPAN KURUMLAR
TEB: -1.440.653.128,00 Net Lot (%73,94) | Maliyet: 3,049 TL
BANK OF AMERICA (BofA): -166.593.387,00 Net Lot (%8,55) | Maliyet: 3,396 TL
İNFO: -157.615.968,00 Net Lot (%8,09) | Maliyet: 2,912 TL
TACİRLER: -45.558.689,00 Net Lot (%2,34) | Maliyet: 2,694 TL
ATA: -41.166.185,00 Net Lot (%2,11) | Maliyet: 2,95 TL
Diğer Satıcılar: -96.806.197,00 Net Lot (%4,97)
SASA haftalık bazda yüzde 19,60 değer kaybetti. Hisseler kapanışı 2,83 TL’den yaptı.
