Hafta boyunca gerçekleşen ilk 5 aracı kurum işlemlerinde net bilanço -639.468.899,00 lot (net satıcı ağırlıklı) olarak gerçekleşmiştir.

SASA tahtasında hafta genelinde alım ve satım yapan kurumların detaylı listesi şu şekildedir:

EN ÇOK NET ALIM YAPAN KURUMLAR

GLOBAL: 338.168.342,00 Net Lot (%17,36) | Maliyet: 3,003 TL

BULLS: 302.550.585,00 Net Lot (%15,53) | Maliyet: 3,051 TL

AK: 196.229.165,00 Net Lot (%10,07) | Maliyet: 3,177 TL

GARANTİ: 189.790.205,00 Net Lot (%9,74) | Maliyet: 3,251 TL

İŞ: 185.380.161,00 Net Lot (%9,51) | Maliyet: 3,108 TL

Diğer Alıcılar: 736.275.096,00 Net Lot (%37,79)

EN ÇOK NET SATIM YAPAN KURUMLAR

TEB: -1.440.653.128,00 Net Lot (%73,94) | Maliyet: 3,049 TL

BANK OF AMERICA (BofA): -166.593.387,00 Net Lot (%8,55) | Maliyet: 3,396 TL

İNFO: -157.615.968,00 Net Lot (%8,09) | Maliyet: 2,912 TL

TACİRLER: -45.558.689,00 Net Lot (%2,34) | Maliyet: 2,694 TL

ATA: -41.166.185,00 Net Lot (%2,11) | Maliyet: 2,95 TL

Diğer Satıcılar: -96.806.197,00 Net Lot (%4,97)

SASA haftalık bazda yüzde 19,60 değer kaybetti. Hisseler kapanışı 2,83 TL’den yaptı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.