11-15 Mayıs 2026 haftasında, piyasanın en büyük yerli aracı kurumlarından İş Yatırım’ın işlem bilançosu belli oldu. Haftayı -736.983.155 TL net hacim (net satış) ile görece dengeli bir seyirde tamamladı.
Hafta boyunca İş Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde, bazı gayrimenkul ve spor hisselerinde yoğun alımlar dikkat çekerken, enerji sektöründe ise lot çıkışları ön plana çıktı.
NET ALIM YAPILAN ŞİRKETLER
PSGYO (Pasifik GYO): 197.200.852,00 Net Lot (%13,13) | Maliyet: 3,466 TL
SASA (Sasa Polyester): 185.380.161,00 Net Lot (%12,35) | Maliyet: 3,108 TL
TSPOR (Trabzonspor Sportif): 164.731.028,00 Net Lot (%10,97) | Maliyet: 1,017 TL
PAHOL (Pasifik Donanım): 32.758.344,00 Net Lot (%2,18) | Maliyet: 1,714 TL
TURSG (Türkiye Sigorta): 32.574.216,00 Net Lot (%2,17) | Maliyet: 13,854 TL
NET SATIM YAPILAN ŞİRKETLER
CANTE (Çan2 Termik): -107.669.592,00 Net Lot (%11,22) | Maliyet: 1,749 TL
IZENR (İzdemir Enerji): -72.300.965,00 Net Lot (%7,54) | Maliyet: 11,038 TL
PEKGY (Peker GYO): -48.434.593,00 Net Lot (%5,05) | Maliyet: 18,757 TL
CEMZY (Çemtaş / Cem Zeytin): -28.906.169,00 Net Lot (%3,01) | Maliyet: 13,286 TL
TRILC (Turk İlaç): -27.629.790,00 Net Lot (%2,88) | Maliyet: 3,961 TL
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.