Hafta boyunca İş Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde, bazı gayrimenkul ve spor hisselerinde yoğun alımlar dikkat çekerken, enerji sektöründe ise lot çıkışları ön plana çıktı.

NET ALIM YAPILAN ŞİRKETLER

PSGYO (Pasifik GYO): 197.200.852,00 Net Lot (%13,13) | Maliyet: 3,466 TL

SASA (Sasa Polyester): 185.380.161,00 Net Lot (%12,35) | Maliyet: 3,108 TL

TSPOR (Trabzonspor Sportif): 164.731.028,00 Net Lot (%10,97) | Maliyet: 1,017 TL

PAHOL (Pasifik Donanım): 32.758.344,00 Net Lot (%2,18) | Maliyet: 1,714 TL

TURSG (Türkiye Sigorta): 32.574.216,00 Net Lot (%2,17) | Maliyet: 13,854 TL

NET SATIM YAPILAN ŞİRKETLER

CANTE (Çan2 Termik): -107.669.592,00 Net Lot (%11,22) | Maliyet: 1,749 TL

IZENR (İzdemir Enerji): -72.300.965,00 Net Lot (%7,54) | Maliyet: 11,038 TL

PEKGY (Peker GYO): -48.434.593,00 Net Lot (%5,05) | Maliyet: 18,757 TL

CEMZY (Çemtaş / Cem Zeytin): -28.906.169,00 Net Lot (%3,01) | Maliyet: 13,286 TL

TRILC (Turk İlaç): -27.629.790,00 Net Lot (%2,88) | Maliyet: 3,961 TL

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.