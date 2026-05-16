Google Haberler

11-15 Mayıs 2026 haftasında, piyasanın en büyük yerli aracı kurumlarından İş Yatırım’ın işlem bilançosu belli oldu. Haftayı -736.983.155 TL net hacim (net satış) ile görece dengeli bir seyirde tamamladı.

Hafta boyunca İş Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde, bazı gayrimenkul ve spor hisselerinde yoğun alımlar dikkat çekerken, enerji sektöründe ise lot çıkışları ön plana çıktı.

NET ALIM YAPILAN ŞİRKETLER

PSGYO (Pasifik GYO): 197.200.852,00 Net Lot (%13,13) | Maliyet: 3,466 TL

SASA (Sasa Polyester): 185.380.161,00 Net Lot (%12,35) | Maliyet: 3,108 TL

TSPOR (Trabzonspor Sportif): 164.731.028,00 Net Lot (%10,97) | Maliyet: 1,017 TL

PAHOL (Pasifik Donanım): 32.758.344,00 Net Lot (%2,18) | Maliyet: 1,714 TL

TURSG (Türkiye Sigorta): 32.574.216,00 Net Lot (%2,17) | Maliyet: 13,854 TL

İş Yatırım ın bu hafta sattığı hisseler (11-15 Mayıs 2026), Görsel 1

NET SATIM YAPILAN ŞİRKETLER

CANTE (Çan2 Termik): -107.669.592,00 Net Lot (%11,22) | Maliyet: 1,749 TL

IZENR (İzdemir Enerji): -72.300.965,00 Net Lot (%7,54) | Maliyet: 11,038 TL

PEKGY (Peker GYO): -48.434.593,00 Net Lot (%5,05) | Maliyet: 18,757 TL

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

CEMZY (Çemtaş / Cem Zeytin): -28.906.169,00 Net Lot (%3,01) | Maliyet: 13,286 TL

TRILC (Turk İlaç): -27.629.790,00 Net Lot (%2,88) | Maliyet: 3,961 TL

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yapı Kredi Yatırım'ın bu hafta alıp sattığı hisseler (11-15 Mayıs 2026)Yapı Kredi Yatırım'ın bu hafta alıp sattığı hisseler (11-15 Mayıs 2026)
Bitcoin tekrar yükselecek mi? Analistler kritik seviyeyi açıkladıBitcoin tekrar yükselecek mi? Analistler kritik seviyeyi açıkladı

Google Haberler