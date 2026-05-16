Bu hafta yatırım fonları genelinde sınırlı bir geri çekilme yaşanırken, BES fonları yatırımcısının yüzünü güldürdü. Haftalık bazda yatırım fonları ortalama yüzde 0,03 değer kaybederken, BES fonları ortalama yüzde 0,10 değer kazandı.

YATIRIM FONLARINDA KATEGORİLERİN SAVAŞI

Yatırım fonları kategorilerinde bu hafta çeşitlendirilmiş portföyler öne çıkarken, hisse senedi piyasasındaki düzeltme borsa fonlarını vurdu:

En Çok Kazandıran Kategori: Yüzde 1,16 yükselişle "Fon Sepeti Fonları" oldu.

En Çok Kaybettiren Kategori: Yüzde 0,58 düşüşle "Borsa Yatırım Fonları" olarak kayıtlara geçti.

BES FONLARINDA "KATILIM" ZİRVEDE

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tarafında ise faizsiz enstrümanlar haftanın kazananı oldu:

En Çok Kazandıran Kategori: Yüzde 1,08 artışla "Katılım" fonları öne çıktı.

En Çok Kaybettiren Kategori: Yüzde 2,02'lik sert geri çekilmeyle "Endeks" fonları oldu.

HAFTANIN "EN" ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN FONLARI

Zirvedeki Fon: Haftanın en çok kazandıran yatırım fonu, yüzde 53,22'lik devasa yükselişiyle Hedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Dipteki Fon: Haftanın en çok kaybettiren yatırım fonu ise yüzde 51,47'lik düşüşle Yapı Kredi Portföy Akatlar Serbest (Döviz) Özel Fon olarak belirlendi.

EMEKLİLİK FONLARI (BES) CEPHESİ

Zirvedeki Emeklilik Fonu: Değerli metallere dayalı enstrümanların öne çıktığı haftada, Katılım Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 8,71 yükselişle haftanın şampiyonu oldu.

Haftanın Tek Kaybettireni: Allianz Yaşam Ve Emeklilik A.Ş. Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 2,9 azalış kaydederek bu haftanın tek kaybettiren emeklilik fonu olarak kayıtlara geçti.

(AA)

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.