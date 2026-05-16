Vakıf fonu elinde kalan son hisseleri satarak piyasadan 3 milyar 200 milyon dolarlık dev bir çıkış yaparken, satılan hisselerin büyük kısmını milyarder yatırımcı Bill Ackman topladı.

VAKFIN MİCROSOFT’TA HİÇ PAYI KALMADI

Vakıf fonunun ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı resmi bildirime göre, yılın ilk çeyreğinde elinde kalan son 7 milyon 700 bin adet Microsoft hissesinin satışı tamamlandı.

Geçmiş dönemde varlıklarının büyük kısmını bu hisselerde tutan vakıf, Mart 2025 itibarıyla 10 milyar 700 milyon dolar değerinde 28 milyon 500 bin adet hisseye sahipti ve bu tutar toplam portföyün %26'sını oluşturuyordu.

NEDEN SATILDI?

Bill Gates, geçtiğimiz yıl vakfın faaliyetlerini 20 yıllık bir süreçte tamamen sonlandıracağını ve bu süre zarfında tüm varlıkların harcanacağını duyurmuştu. Bu dev satış, söz konusu tasfiye planının en büyük adımı oldu.

MİLYARDER BİLL ACKMAN DÜŞÜŞÜ FIRSATA ÇEVİRDİ

Bill Gates Vakfı’nın çıktığı tahtaya, ünlü serbest fon (hedge fund) yöneticisi Bill Ackman giriş yaptı. Ackman'ın yönetim şirketi Pershing Square, Microsoft’ta dev bir pozisyon açtığını duyurdu.

Alım Miktarı: SEC’e sunulan 13F bildirimine göre, cuma günü kapanış fiyatı üzerinden yaklaşık 2 milyar 300 milyon dolar değerinde olan 5 milyon 600 bin adet hisse satın alındı.

Şubat Ayında Başladı: Ackman, bu pozisyonu yazılım devinin ikinci çeyrek finansal sonuçlarının ardından yaşanan düşüşle birlikte Şubat ayında toplamaya başladıklarını açıkladı. Ackman, gelecekteki tahmini kazançların 21 katı maliyetle yapılan bu yatırımı ana portföy öğesi olarak nitelendirdi.

YAPAY ZEKA ŞÜPHELERİ MİCROSOFT'A ZİRVEDEN %26 KAYBETTİRDİ

Microsoft hisseleri, 1 Temmuz 2025 tarihinde kaydettiği tarihi zirvesinden bu yana %26'nın üzerinde değer kaybetti. Şirketin yıllık bazdaki kaybı ise %6,4'e ulaştı.

Analistler, teknoloji devindeki bu sert geri çekilmenin arkasında iki temel neden görüyor:

Yapay Zeka Tehdidi: Yapay zekanın, Microsoft'un kemikleşmiş geleneksel yazılım ürünlerinin yerini alabileceğine yönelik piyasa endişeleri.

Yüksek Maliyetler: Şirketin yapay zeka altyapısına yaptığı devasa sermaye harcamalarının (CapEx) kısa vadede kâra dönüşüp dönmeyeceğine yönelik kurumsal şüpheler.

Kaynak: Dünya