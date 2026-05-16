Haftanın kazananı yalnızca Dolar/TL olurken; borsa, altın, gümüş ve kripto para yatırımcıları haftayı kayıpla kapattı.

İşte 11-15 Mayıs haftasında yatırım araçlarının gösterdiği performansın detayları:

BORSA İSTANBUL’DA SERT KAYIP

Hisse senedi piyasaları yatırımcısını en çok üzen mecraların başında geldi.

BIST 100 Endeksi: Hafta genelinde gelen yoğun satış baskısıyla haftalık bazda %4,47 değer kaybetti. Endeks, haftayı 14.367,60 puandan tamamlayarak kritik destek seviyelerine geri çekildi.

KRİPTODA 82 BİN DOLAR SONRASI GERİ ÇEKİLME

Bitcoin (BTC): Hafta başında 82 bin doları aşarak rekor tazeleyen lider kripto varlık, balina satışları ve vadeli işlemlerdeki tasfiyelerin etkisiyle kazançlarını geri verdi. Haftalık bazda %2,30 değer kaybeden Bitcoin, haftayı 78.817 dolar seviyesinden kapattı.

DÖVİZ ÇAPRAZINDA DOLAR AYRIŞTI

Döviz kurlarında bu hafta iki farklı senaryo izlendi. Dolar küresel ölçekte güç kazanırken, Euro kan kaybederek haftayı tamamladı.

Dolar/TL: Haftalık bazda %0,60 değer kazanarak 45,51 TL seviyesinden kapanış yaptı ve haftanın nadir kazandıranlarından oldu.

Euro/TL: Küresel parite dinamiklerinin etkisiyle haftalık bazda %0,43 düşüş yaşadı ve haftayı 52,99 TL’den kapattı.

EMTİA CEPHESİNDE DEĞER KAYBI: ALTIN VE GÜMÜŞ ÇÖKTÜ

ABD tahvil faizlerinin yüksek seyri ve kâr satışları, değerli metallerde sert düşüşleri beraberinde getirdi.

Altın Fiyatları

Ons Altın: Haftalık bazda %3,70 gibi sert bir kayıpla 4.540,35 dolara geriledi.

Gram Altın: İç piyasada ons tarafındaki düşüşün etkisiyle %3,36 değer kaybetti ve haftayı 6.644,80 TL’den kapattı.

Çeyrek Altın: Gram altına paralel olarak %3,36 düşüşle 10.864,40 TL seviyesine çekildi.

Gümüş Fiyatları

Haftanın en çok kaybettiren yatırım aracı hem ons hem de gram bazında gümüş oldu.

Ons Gümüş: Haftalık bazda %5,48 değer kaybederek 75,95 dolara düştü.

Gram Gümüş: Yatırımcısına haftalık bazda %5,11 kaybettirerek 111,10 TL seviyesine geriledi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.