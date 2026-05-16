Şirket, yasal kayıtlarında oluşan dönem zararı nedeniyle bu yıl temettü dağıtmayacak.

MALİ TABLOLARDA İKİ FARKLI SONUÇ

KAP’a yapılan bildirimde, şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları ile yasal kayıtları arasındaki fark dikkat çekti:

SPK Mevzuatına (Konsolide) Göre: 1.656.403.662 TL net dönem kârı elde edildi.

Vergi Usul Kanunu (VUK) Kayıtlarına Göre: 1.544.610.879,84 TL net dönem zararı oluştu.

TEKNİK OLARAK DAĞITILABİLİR KÂR OLUŞMADI

Şirketten yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) "Kâr Payı Tebliği" (II-19.1) hükümleri hatırlatıldı. Mevzuat gereği, kâr dağıtımına esas teşkil edecek tutarın belirlenmesinde yasal kayıtlardaki (VUK) net dağıtılabilir dönem kârının dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Yasal kayıtlarda yaklaşık 1,54 milyar TL dönem zararı bulunması nedeniyle, şirketin teknik olarak dağıtılabilir kârının bulunmadığı tespit edildi.

YÖNETİM KURULUNDAN OY BİRLİĞİYLE KARAR

Mevcut finansal tablo yapısı doğrultusunda, ortaklara 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtılmaması yönündeki teklif, Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Alınan bu karar, gerçekleştirilecek olan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulacak.

