A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde yürütülen süreçte şirkete yatırımcılardan dev bir talep geldi.

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 2,34 MİLYAR TL OLDU

Ekinciler Demir Çelik paylarının halka arzı için talep toplama işlemleri, 13-14-15 Mayıs 2026 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle gerçekleştirildi.

• Birim Pay Fiyatı: 45,00 TL

• Satılan Nominal Değer: 52.000.000 TL

• Toplam Halka Arz Büyüklüğü: 2.340.000.000 TL

Halka arz edilen payların tamamının satışı başarıyla tamamlandı.

Kaynak: KAP

ARZA 8 KATI AŞAN DEV TALEP YAĞDI

Halka arzda planlanan toplam satış tutarının yaklaşık 8,29 katı nominal değerli pay talebi toplandı. Yatırımcı grupları bazında gelen talepler ise şu şekilde gerçekleşti:

• Yüksek Talepte Bulunan Yatırımcılar: Kendilerine ayrılan tahsisat tutarının tam 45,97 katı talep göndererek arzın en iştahlı grubu oldu.

• Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: Planlanan tahsisatın 8,04 katı talep gösterdi.

• Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: Planlanan tahsisatın 2,36 katı talepte bulundu.

• Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: Kendilerine ayrılan payın 1,71 katı talep oluşturdu.

KAÇ LOT VERDİ?

Halka arzında katılımcı sayısı üzerinden yapılan hesaba göre bireysel yatırımcılara 26-27 lot dağıtım yapıldı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.