11-15 Mayıs 2026 haftasında, Tera Yatırım piyasanın geneline meydan okuyan agresif bir alım stratejisi izledi. En çok alım yaptığı hisseler belli oldu.

Kurum, haftayı 13.573.076.288 TL gibi devasa bir pozitif net hacimle (net alımla) tamamlayarak piyasayı sırtlayan ana aktörlerden biri oldu.

NET ALIM YAPILAN ŞİRKETLER

PEKGY (Peker GYO): 241.050.849,00 Net Lot (%35,49) | Maliyet: 17,60 TL

IZENR (İzdemir Enerji): 73.771.079,00 Net Lot (%10,86) | Maliyet: 11,182 TL

SASA (Sasa Polyester): 55.607.110,00 Net Lot (%8,19) | Maliyet: 3,554 TL

TEHOL (Teba Holding / Tezol): 51.490.146,00 Net Lot (%7,58) | Maliyet: 28,69 TL

ZERGY.NS (Zer GYO): 32.300.000,00 Net Lot (%4,76) | Maliyet: 24,00 TL

NET SATIM YAPILAN ŞİRKETLER

EKGYO (Emlak Konut GYO): -7.325.040,00 Net Lot (%8,90) | Maliyet: 21,049 TL

ADEL (Adel Kalemcilik): -6.198.284,00 Net Lot (%7,53) | Maliyet: 38,18 TL

SMRTG (Smart Güneş Enerjisi): -6.026.483,00 Net Lot (%7,32) | Maliyet: 12,322 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

CANTE (Çan2 Termik): -5.749.394,00 Net Lot (%6,98) | Maliyet: 1,727 TL

EREGL (Ereğli Demir Çelik): -4.840.576,00 Net Lot (%5,88) | Maliyet: 41,414 TL

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

