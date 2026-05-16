Kurum, haftayı 13.573.076.288 TL gibi devasa bir pozitif net hacimle (net alımla) tamamlayarak piyasayı sırtlayan ana aktörlerden biri oldu.

NET ALIM YAPILAN ŞİRKETLER

PEKGY (Peker GYO): 241.050.849,00 Net Lot (%35,49) | Maliyet: 17,60 TL

IZENR (İzdemir Enerji): 73.771.079,00 Net Lot (%10,86) | Maliyet: 11,182 TL

SASA (Sasa Polyester): 55.607.110,00 Net Lot (%8,19) | Maliyet: 3,554 TL

TEHOL (Teba Holding / Tezol): 51.490.146,00 Net Lot (%7,58) | Maliyet: 28,69 TL

ZERGY.NS (Zer GYO): 32.300.000,00 Net Lot (%4,76) | Maliyet: 24,00 TL

NET SATIM YAPILAN ŞİRKETLER

EKGYO (Emlak Konut GYO): -7.325.040,00 Net Lot (%8,90) | Maliyet: 21,049 TL

ADEL (Adel Kalemcilik): -6.198.284,00 Net Lot (%7,53) | Maliyet: 38,18 TL

SMRTG (Smart Güneş Enerjisi): -6.026.483,00 Net Lot (%7,32) | Maliyet: 12,322 TL

CANTE (Çan2 Termik): -5.749.394,00 Net Lot (%6,98) | Maliyet: 1,727 TL

EREGL (Ereğli Demir Çelik): -4.840.576,00 Net Lot (%5,88) | Maliyet: 41,414 TL

