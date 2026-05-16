11-15 Mayıs 2026 haftasında, Tera Yatırım piyasanın geneline meydan okuyan agresif bir alım stratejisi izledi. En çok alım yaptığı hisseler belli oldu.
Kurum, haftayı 13.573.076.288 TL gibi devasa bir pozitif net hacimle (net alımla) tamamlayarak piyasayı sırtlayan ana aktörlerden biri oldu.
NET ALIM YAPILAN ŞİRKETLER
PEKGY (Peker GYO): 241.050.849,00 Net Lot (%35,49) | Maliyet: 17,60 TL
IZENR (İzdemir Enerji): 73.771.079,00 Net Lot (%10,86) | Maliyet: 11,182 TL
SASA (Sasa Polyester): 55.607.110,00 Net Lot (%8,19) | Maliyet: 3,554 TL
TEHOL (Teba Holding / Tezol): 51.490.146,00 Net Lot (%7,58) | Maliyet: 28,69 TL
ZERGY.NS (Zer GYO): 32.300.000,00 Net Lot (%4,76) | Maliyet: 24,00 TL
NET SATIM YAPILAN ŞİRKETLER
EKGYO (Emlak Konut GYO): -7.325.040,00 Net Lot (%8,90) | Maliyet: 21,049 TL
ADEL (Adel Kalemcilik): -6.198.284,00 Net Lot (%7,53) | Maliyet: 38,18 TL
SMRTG (Smart Güneş Enerjisi): -6.026.483,00 Net Lot (%7,32) | Maliyet: 12,322 TL
CANTE (Çan2 Termik): -5.749.394,00 Net Lot (%6,98) | Maliyet: 1,727 TL
EREGL (Ereğli Demir Çelik): -4.840.576,00 Net Lot (%5,88) | Maliyet: 41,414 TL
