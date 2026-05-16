İşte yabancı yatırımcının lokomotif kurumu BofA'nın hafta boyunca Borsa İstanbul'da en çok net alım ve net satış yaptığı hisselerin detaylı listesi:

Net Alım Yapılan Şirketler

MRGYO (Martı GYO): 40.766.287 Net Lot (%14,14) | Maliyet: 1,763 TL

DMRGD (Dmr Unlu Mamuller): 16.063.759 Net Lot (%5,57) | Maliyet: 8,683 TL

TURSG (Türkiye Sigorta): 15.773.093 Net Lot (%5,47) | Maliyet: 13,842 TL

KRVGD (Kervan Gıda): 11.436.960 Net Lot (%3,97) | Maliyet: 3,336 TL

MERKO (Merko Gıda): 10.319.127 Net Lot (%3,58) | Maliyet: 2,231 TL

Net Satım Yapılan Şirketler

SASA (Sasa Polyester): -166.593.387 Net Lot (%10,31) | Maliyet: 3,396 TL

TSPOR (Trabzonspor Sportif): -101.188.966 Net Lot (%6,26) | Maliyet: 1,019 TL

PAHOL (Pasifik Donanım): -95.807.048 Net Lot (%5,93) | Maliyet: 1,729 TL

ADESE (Adese Gayrimenkul): -85.812.843 Net Lot (%5,31) | Maliyet: 1,144 TL

ISCTR (İş Bankası C): -67.518.752 Net Lot (%4,18) | Maliyet: 14,193 TL

