Bank of America (BofA), 11-15 Mayıs 2026 haftasında piyasada oldukça satıcılı bir seyir izledi. Dev banka haftayı -12.422.473.801 TL gibi devasa bir negatif net hacimle (net satışla) tamamladı.

İşte yabancı yatırımcının lokomotif kurumu BofA'nın hafta boyunca Borsa İstanbul'da en çok net alım ve net satış yaptığı hisselerin detaylı listesi:

Net Alım Yapılan Şirketler

MRGYO (Martı GYO): 40.766.287 Net Lot (%14,14) | Maliyet: 1,763 TL

DMRGD (Dmr Unlu Mamuller): 16.063.759 Net Lot (%5,57) | Maliyet: 8,683 TL

TURSG (Türkiye Sigorta): 15.773.093 Net Lot (%5,47) | Maliyet: 13,842 TL

KRVGD (Kervan Gıda): 11.436.960 Net Lot (%3,97) | Maliyet: 3,336 TL

MERKO (Merko Gıda): 10.319.127 Net Lot (%3,58) | Maliyet: 2,231 TL

Net Satım Yapılan Şirketler

SASA (Sasa Polyester): -166.593.387 Net Lot (%10,31) | Maliyet: 3,396 TL

TSPOR (Trabzonspor Sportif): -101.188.966 Net Lot (%6,26) | Maliyet: 1,019 TL

PAHOL (Pasifik Donanım): -95.807.048 Net Lot (%5,93) | Maliyet: 1,729 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

ADESE (Adese Gayrimenkul): -85.812.843 Net Lot (%5,31) | Maliyet: 1,144 TL

ISCTR (İş Bankası C): -67.518.752 Net Lot (%4,18) | Maliyet: 14,193 TL

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

