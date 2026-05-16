Bank of America (BofA), 11-15 Mayıs 2026 haftasında piyasada oldukça satıcılı bir seyir izledi. Dev banka haftayı -12.422.473.801 TL gibi devasa bir negatif net hacimle (net satışla) tamamladı.
İşte yabancı yatırımcının lokomotif kurumu BofA'nın hafta boyunca Borsa İstanbul'da en çok net alım ve net satış yaptığı hisselerin detaylı listesi:
Net Alım Yapılan Şirketler
MRGYO (Martı GYO): 40.766.287 Net Lot (%14,14) | Maliyet: 1,763 TL
DMRGD (Dmr Unlu Mamuller): 16.063.759 Net Lot (%5,57) | Maliyet: 8,683 TL
TURSG (Türkiye Sigorta): 15.773.093 Net Lot (%5,47) | Maliyet: 13,842 TL
KRVGD (Kervan Gıda): 11.436.960 Net Lot (%3,97) | Maliyet: 3,336 TL
MERKO (Merko Gıda): 10.319.127 Net Lot (%3,58) | Maliyet: 2,231 TL
Net Satım Yapılan Şirketler
SASA (Sasa Polyester): -166.593.387 Net Lot (%10,31) | Maliyet: 3,396 TL
TSPOR (Trabzonspor Sportif): -101.188.966 Net Lot (%6,26) | Maliyet: 1,019 TL
PAHOL (Pasifik Donanım): -95.807.048 Net Lot (%5,93) | Maliyet: 1,729 TL
ADESE (Adese Gayrimenkul): -85.812.843 Net Lot (%5,31) | Maliyet: 1,144 TL
ISCTR (İş Bankası C): -67.518.752 Net Lot (%4,18) | Maliyet: 14,193 TL
