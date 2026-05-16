Hafta boyunca gerçekleşen ilk 5 aracı kurum işlemlerinde net bilanço -1.127.490,00 lot (net satış) olarak gerçekleşti.

ASELS tahtasında hafta genelinde alım ve satım yapan kurumlar şu şekildedir:

EN ÇOK NET ALIM YAPILAN ŞİRKETLER

TEB (Türk Ekonomi Bankası): 1.267.676,00 Net Lot (%22,01) | Maliyet: 429,687 TL

İŞ (İş Yatırım): 1.080.896,00 Net Lot (%18,77) | Maliyet: 420,302 TL

YAPIKREDİ (Yapı Kredi Yatırım): 610.858,00 Net Lot (%10,61) | Maliyet: 419,599 TL

DENİZ (Deniz Yatırım): 596.531,00 Net Lot (%10,36) | Maliyet: 420,458 TL

KUVEYT TÜRK (Kuveyt Türk Yatırım): 375.046,00 Net Lot (%6,51) | Maliyet: 419,935 TL

Diğer Alıcılar: 1.827.895,00 Net Lot (%31,74)

EN ÇOK NET SATIM YAPILAN ŞİRKETLER

Hissede ilk 5 satıcının toplam lot miktarı -5.058.497,00 olarak kayıtlara geçmiştir. Satış tarafında Yatırım Fonları, Ziraat ve yabancı kurum Bank of America başı çekmiştir:

YATIRIM FONLARI: -1.540.021,00 Net Lot (%26,74) | Maliyet: 422,091 TL

ZİRAAT (Ziraat Yatırım): -1.182.098,00 Net Lot (%20,53) | Maliyet: 425,015 TL

BANK OF AMERICA (BofA): -1.098.053,00 Net Lot (%19,07) | Maliyet: 421,88 TL

TACİRLER (Tacirler Yatırım): -696.546,00 Net Lot (%12,10) | Maliyet: 426,658 TL

QNB (QNB Finans Yatırım): -541.779,00 Net Lot (%9,41) | Maliyet: 398,52 TL

Diğer Satıcılar: -700.405,00 Net Lot (%12,16)

ASELS haftalık bazda yüzde 3,15 değer kaybetti. Hisseler haftayı 415 TL’den kapattı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.