Google Haberler

Borsa İstanbul’un savunma sanayi devi Aselsan (ASELS) hissesinde haftalık bazda net bir satıcı ağırlıklı görünüm hakim oldu.

Hafta boyunca gerçekleşen ilk 5 aracı kurum işlemlerinde net bilanço -1.127.490,00 lot (net satış) olarak gerçekleşti.

ASELS tahtasında hafta genelinde alım ve satım yapan kurumlar şu şekildedir:

EN ÇOK NET ALIM YAPILAN ŞİRKETLER

TEB (Türk Ekonomi Bankası): 1.267.676,00 Net Lot (%22,01) | Maliyet: 429,687 TL

İŞ (İş Yatırım): 1.080.896,00 Net Lot (%18,77) | Maliyet: 420,302 TL

YAPIKREDİ (Yapı Kredi Yatırım): 610.858,00 Net Lot (%10,61) | Maliyet: 419,599 TL

DENİZ (Deniz Yatırım): 596.531,00 Net Lot (%10,36) | Maliyet: 420,458 TL

KUVEYT TÜRK (Kuveyt Türk Yatırım): 375.046,00 Net Lot (%6,51) | Maliyet: 419,935 TL

Diğer Alıcılar: 1.827.895,00 Net Lot (%31,74)

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

ASELS hissesinden bu hafta kim aldı, kim sattı? (11-15 Mayıs 2026), Görsel 1

EN ÇOK NET SATIM YAPILAN ŞİRKETLER

Hissede ilk 5 satıcının toplam lot miktarı -5.058.497,00 olarak kayıtlara geçmiştir. Satış tarafında Yatırım Fonları, Ziraat ve yabancı kurum Bank of America başı çekmiştir:

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

YATIRIM FONLARI: -1.540.021,00 Net Lot (%26,74) | Maliyet: 422,091 TL

ZİRAAT (Ziraat Yatırım): -1.182.098,00 Net Lot (%20,53) | Maliyet: 425,015 TL

BANK OF AMERICA (BofA): -1.098.053,00 Net Lot (%19,07) | Maliyet: 421,88 TL

TACİRLER (Tacirler Yatırım): -696.546,00 Net Lot (%12,10) | Maliyet: 426,658 TL

QNB (QNB Finans Yatırım): -541.779,00 Net Lot (%9,41) | Maliyet: 398,52 TL

Diğer Satıcılar: -700.405,00 Net Lot (%12,16)

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

ASELS hissesinden bu hafta kim aldı, kim sattı? (11-15 Mayıs 2026), Görsel 2

ASELS haftalık bazda yüzde 3,15 değer kaybetti. Hisseler haftayı 415 TL’den kapattı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yapı Kredi Yatırım'ın bu hafta alıp sattığı hisseler (11-15 Mayıs 2026)Yapı Kredi Yatırım'ın bu hafta alıp sattığı hisseler (11-15 Mayıs 2026)
Bitcoin tekrar yükselecek mi? Analistler kritik seviyeyi açıkladıBitcoin tekrar yükselecek mi? Analistler kritik seviyeyi açıkladı

Google Haberler