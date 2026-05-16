Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yürütülen ihale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, şirket milyarlık dev bir teklifle el değiştirdi.

İHALE İPTALİNDEN 16,5 MİLYARLIK SATIŞA

İstikbal Mobilya için daha önce düzenlenen ilk ihalede şirketin muhammen bedeli 12 milyar 500 milyon TL olarak belirlenmiş ancak yeterli katılım sağlanamaması nedeniyle süreç iptal edilmişti.

Yenilenen son ihalede ise şirketin değeri yaklaşık 4 milyar TL artış gösterdi. Üç büyük şirketin kıyasıya yarıştığı açık artırmada, en yüksek teklifi sunan Paşalı Grup, ihaleyi 16 milyar 500 milyon TL bedelle kazandı. Bu satışın ardından İstikbal Mobilya’nın yeni sahibi Adem Paşalı yönetimindeki Paşalı Grup oldu.

TMSF'DEN RESMİ AÇIKLAMA: REKABET KURULU SÜRECİ BAŞLADI

Satış ihalesinin ardından TMSF tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Satışı Resmi Gazete, ulusal çapta yayın yapan gazeteler ve TMSF’nin internet sitesinde ilan edilen; Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının 12.05.2026 tarihli satış ihalesinde uygun teklif veren yatırımcılar için Rekabet Kurulu izin süreci başlatılmıştır."

Sektörde uzun yıllardır lider oyunculardan biri olarak faaliyet gösteren İstikbal Mobilya'nın, Rekabet Kurulu onayının ardından resmen Paşalı Grup bünyesinde yeni dönemine başlaması bekleniyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Kaynak: Dünya

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.