Kurban Bayramı öncesi emekli promosyonları yeniden gündeme geldi. Kamu ve özel bankalar emekli maaşını taşıyan vatandaşlara yönelik kampanyalarını güncellerken, bazı bankalarda toplam promosyon ve ek ödüllerle rakamlar dikkat çekici seviyelere ulaştı.

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONUNU HANGİ BANKA VERİYOR?

Güncel listeye göre en yüksek promosyon tutarı Vakıf Katılım tarafından açıklandı. Banka, ek kampanyalarla birlikte 40 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunduğunu duyurdu.

İşte banka banka emekli promosyon rakamları;

ING: 32.000 TL'ye varan promosyon

Türkiye Finans: 32.000 TL'ye varan promosyon

QNB: 31.000 TL'ye varan promosyon

Yapı Kredi: 30.000 TL'ye varan promosyon

VakıfBank: 30.000 TL'ye varan toplam kazanım

Albaraka Türk: 30.000 TL'ye varan ödül

Şekerbank: 27.500 TL'ye varan promosyon

DenizBank: 27.000 TL'ye varan promosyon

Garanti BBVA: 25.000 TL'ye varan promosyon

İş Bankası: 25.000 TL'ye varan promosyon

TEB: 21.000 TL'ye varan promosyon

Akbank: 20.000 TL'ye varan nakit promosyon + ek avantajlar

Ziraat Bankası/Ziraat Katılım: 12.000 TL'ye varan promosyon

Halkbank: 12.000 TL'ye varan promosyon

ICBC Türkiye: 12.000 TL'ye varan promosyon

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emeklilerin promosyon alabilmesi için maaşlarını ilgili bankaya taşıması ve 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan almayı taahhüt etmesi gerekiyor.

Maaş taşıma işlemleri banka şubeleri veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

PROMOSYON TUTARI NASIL BELİRLENİYOR?

Bankaların açıkladığı üst limitler genellikle yüksek maaş alan emekliler için geçerli oluyor. Maaş tutarı düştükçe alınabilecek promosyon miktarı da değişebiliyor. Ayrıca bazı bankalar ek ödeme, otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve müşteri daveti gibi şartlarla ek ödüller sunabiliyor.