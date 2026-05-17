Bankalar emekli promosyonlarını güncelledi. Mayıs 2026 listesinde bazı bankalarda tutarlar 40 bin TL seviyesine kadar çıktı.
Kurban Bayramı öncesi emekli promosyonları yeniden gündeme geldi. Kamu ve özel bankalar emekli maaşını taşıyan vatandaşlara yönelik kampanyalarını güncellerken, bazı bankalarda toplam promosyon ve ek ödüllerle rakamlar dikkat çekici seviyelere ulaştı.
EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONUNU HANGİ BANKA VERİYOR?
Güncel listeye göre en yüksek promosyon tutarı Vakıf Katılım tarafından açıklandı. Banka, ek kampanyalarla birlikte 40 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunduğunu duyurdu.
İşte banka banka emekli promosyon rakamları;
ING: 32.000 TL'ye varan promosyon
Türkiye Finans: 32.000 TL'ye varan promosyon
QNB: 31.000 TL'ye varan promosyon
Yapı Kredi: 30.000 TL'ye varan promosyon
VakıfBank: 30.000 TL'ye varan toplam kazanım
Albaraka Türk: 30.000 TL'ye varan ödül
Şekerbank: 27.500 TL'ye varan promosyon
DenizBank: 27.000 TL'ye varan promosyon
Garanti BBVA: 25.000 TL'ye varan promosyon
İş Bankası: 25.000 TL'ye varan promosyon
TEB: 21.000 TL'ye varan promosyon
Akbank: 20.000 TL'ye varan nakit promosyon + ek avantajlar
Ziraat Bankası/Ziraat Katılım: 12.000 TL'ye varan promosyon
Halkbank: 12.000 TL'ye varan promosyon
ICBC Türkiye: 12.000 TL'ye varan promosyon
EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?
Emeklilerin promosyon alabilmesi için maaşlarını ilgili bankaya taşıması ve 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan almayı taahhüt etmesi gerekiyor.
Maaş taşıma işlemleri banka şubeleri veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
PROMOSYON TUTARI NASIL BELİRLENİYOR?
Bankaların açıkladığı üst limitler genellikle yüksek maaş alan emekliler için geçerli oluyor. Maaş tutarı düştükçe alınabilecek promosyon miktarı da değişebiliyor. Ayrıca bazı bankalar ek ödeme, otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve müşteri daveti gibi şartlarla ek ödüller sunabiliyor.