Döviz yükselirken portföyünü korumak isteyenlerin mutlaka incelemesi gereken, BIST100'ün ihracat oranı en yüksek 9 hissesi ve kritik analizleri!
Stockeys verilerine göre, Borsa İstanbul'da iç piyasadaki yavaşlamadan etkilenmek istemeyen yatırımcılar, gözünü döviz geliri olan ihracat şampiyonlarına dikti. Peki, BIST 100'ün ihracat oranı en yüksek 9 şirketinden hangileri gerçekten ucuz, hangileri pahalı fiyatlanıyor? İşte listenin zirvesindeki o lojistik devinden, defter değerinin bile altında işlem gören havacılık devine kadar, güncel F/K ve PD/DD çarpanlarıyla tam liste...
İHRACAT ORANI EN YÜKSEK HİSSELER
BIST 100 şirketleri arasında ihracat oranı en yüksek hisseler şu şekilde sıralandı:
PASEU: %94,23 İhracat Oranı | F/K: 58,40 | PD/DD: 17,47
THYAO: %89,40 İhracat Oranı | F/K: 3,19 | PD/DD: 0,43
BRSAN: %88,08 İhracat Oranı | F/K: 40,17 | PD/DD: 1,87
FROTO: %81,45 İhracat Oranı | F/K: 9,33 | PD/DD: 1,95
CIMSA: %71,91 İhracat Oranı | F/K: 13,68 | PD/DD: 1,46
OBAMS: %64,93 İhracat Oranı | F/K: - | PD/DD: 2.26
ARCLK: %63,75 İhracat Oranı | F/K: -| PD/DD: 1.02
CCOLA: %60,98 İhracat Oranı | F/K: 12,18 | PD/DD: 2.78
CVKMD: %60,92 İhracat Oranı | F/K: -| PD/DD: 6,09
ŞİRKETLERİN İHRACAT ORANI NEDEN ÖNEMLİ?
İhracat oranının yüksek olması, şirketin gelirlerinin önemli bölümünü yurt dışı kaynaklı elde ettiğini ve küresel pazarlara daha güçlü entegre olduğunu gösterebiliyor.
Yatırımcıların bu şirketleri takip etmesinin öne çıkan nedenleri arasında şunlar yer alıyor:
-Döviz bazlı gelir sayesinde kur hareketlerine karşı direnç sağlayabilmesi
-İç talepte zayıflama yaşansa da yurt dışı satışlarla büyüme potansiyeli sunabilmesi
-Küresel pazarlarda rekabet avantajı oluşturabilmesi
-Enflasyon muhasebesi dönemlerinde reel büyümenin daha net görülebilmesi
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.