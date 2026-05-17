Borsa İstanbul'da yeni haftada yatırımcıların yakından takip ettiği temettü takvimi netleşti. Haftalık program kapsamında 12 şirket yatırımcılarına nakit temettü dağıtacak. Ödemeler 18 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 22 Mayıs Cuma günü tamamlanacak.

18 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ TEMETTÜ VERECEK HİSSELER

Haftanın ilk işlem gününde iki şirket yatırımcılarına ödeme yapacak:

**SARKY

– Hisse başına 0,30 TL net temettü (2. taksit)

GRSEL

** – Hisse başına 0,625 TL net temettü (2. taksit)

20 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ TEMETTÜ VERECEK HİSSELER

Haftanın en yoğun temettü gününde yedi şirket ödeme gerçekleştirecek:

LKMNH – Hisse başına 0,1968 TL net temett (1. taksit)

**KTLEV

– Hisse başına 0,0821 TL net temettü (2. taksit)

AGHOL

– Hisse başına 0,5933 TL net temettü

GENTS – Hisse başına 0,1333 TL net temettü

PETUN – Hisse başına 0,2083 TL net temettü (1. taksit)

AVPGY – Hisse başına 2,50 TL net temettü

ERBOS** – Hisse başına 2,295 TL net temettü

21 MAYIS PERŞEMBE GÜNÜ TEMETTÜ VERECEK HİSSELER

TRGYO – Hisse başına 5,00 TL net temettü

LIDFA – Hisse başına 0,1329 TL net temettü

22 MAYIS CUMA GÜNÜ TEMETTÜ VERECEK HİSSE

GRTHO – Hisse başına 0,3817 TL net temettü (1. taksit)

TEMETTÜ NEDİR?

Temettü, şirketlerin elde ettikleri kârın belirli bir kısmını yatırımcılarıyla nakit veya hisse şeklinde paylaşması olarak tanımlanıyor. Temettü ödemeleri yatırımcılar tarafından uzun vadeli getiri açısından yakından takip ediliyor.