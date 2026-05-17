Yeni haftada Meclis'te vergi indirimi, 72 ay ödeme kolaylığı ve İstanbul Finans Merkezi düzenlemelerini içeren teşvik paketi görüşülecek.

Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta görüşmeleri sürecek teşvik paketi, ekonomi dünyasını ilgilendiren önemli düzenlemeleri içeriyor. Teklifte, İstanbul Finans Merkezi'nden üretim ve tarım sektörüne kadar birçok alanda vergi avantajı ve ödeme kolaylığı sağlayacak adımlar öne çıkıyor.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ İÇİN VERGİ AVANTAJI

Teklif kapsamında, İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet göstererek transit ticaret yapan şirketlerin elde ettiği kazançlara uygulanan vergi indiriminin artırılması planlanıyor. Düzenleme ile mevcutta yüzde 50 olarak uygulanan vergi indiriminin yüzde 100'e çıkarılması hedefleniyor.

Bu adımın Türkiye'nin uluslararası şirketler açısından bölgesel bir hizmet merkezi konumunu güçlendirmesi amaçlanıyor.

ÜRETİM VE TARIM GELİRLERİNDE VERGİ İNDİRİMİ

Paketin dikkat çeken başlıklarından biri de üretim ve tarım sektörüne yönelik vergi düzenlemesi oldu.

TRT Haber'in aktardığı bilgilere göre, üretimden ve zirai faaliyetlerden elde edilen gelirlerde kurumlar vergisinin yüzde 25'ten yüzde 12,5'e düşürülmesi planlanıyor.

VERGİ BORÇLARINA 72 AY ÖDEME İMKANI

Teklif kapsamında şirketlerin vergi yükümlülüklerine yönelik yeni bir adım da gündeme geldi. Buna göre vergi borçları için yapılandırma seçeneği sunularak 72 aya kadar ödeme imkanı sağlanması hedefleniyor.

Düzenleme ile vergi tahsilatında gönüllü uyumun artırılması amaçlanıyor.

Ekonomi başlıklarının yanı sıra Meclis gündeminde Türk Kızılay Kanunu teklifi, komisyon çalışmaları ve siyasi parti grup toplantıları da yer alıyor.

