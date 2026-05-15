Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yüksek değerli gayrimenkul satışlarına bir yenisini daha ekledi. TMSF, İzmir'de bulunan Point Bornova AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardığını duyurdu.

Resmi ilana göre alışveriş merkezi için belirlenen muhammen bedel 1 milyar 700 milyon 200 bin TL oldu. Dev ihale, yatırımcılar ve gayrimenkul sektöründe dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

İHALEYE KATILMAK İÇİN 170 MİLYON TL GEREKİYOR

İhaleye katılım sağlamak isteyen yatırımcıların, 170 milyon 20 bin TL tutarında teminat yatırması gerekiyor.

TMSF tarafından yapılan açıklamada, teminatların; nakit, teminat mektubu, devlet tahvili, hazine bonosu, hazine kefaletini haiz tahviller şeklinde kabul edileceği belirtildi.

Nakit teminatların ise Ziraat Bankası İstanbul Ticari Şubesi'nde belirtilen hesaba yatırılması gerekiyor.

SON TEKLİF TARİHİ BELLİ OLDU

İhaleye ilişkin tekliflerin en geç 16 Haziran 2026 saat 16.00'ya kadar Satış Komisyonu'na elden teslim edilmesi gerekiyor.

İhale ise 17 Haziran 2026 saat 14.00'te, TMSF’nin İstanbul Esentepe'de bulunan konferans salonunda gerçekleştirilecek.