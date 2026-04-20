Yeniçağ Gazetesi'nde yer alan habere göre; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yürütülen "casusluk"soruşturması kapsamında yönetimine el koyduğu TELE1 Televizyonu için satış sürecini resmen başlattı.

TMSF tarafından yayımlanan ilana göre TELE1, 28 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

AÇIK TEKLİF USULÜYLE SATILACAK

Satışın açık teklif usulüyle gerçekleştirileceği belirtilirken, ihalede son teklif verme tarihi 16 Haziran 2026 olarak açıklandı.

TMSF'nin ilan sayfasında yer alan bilgilere göre, ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ ile TELE1 Prodüksiyon Medya ve Reklam Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi "malikler" olarak gösterildi.

Söz konusu satış süreci, soruşturma kapsamında el konulan medya varlıklarının tasfiyesi açısından dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendiriliyor.