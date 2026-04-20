TMSF, "casusluk" soruşturması kapsamında el koyduğu TELE1'i 28 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı; ihale 16 Haziran'da.

Yeniçağ Gazetesi'nde yer alan habere göre; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yürütülen "casusluk"soruşturması kapsamında yönetimine el koyduğu TELE1 Televizyonu için satış sürecini resmen başlattı.

TMSF tarafından yayımlanan ilana göre TELE1, 28 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

SPK onayladı! Papara'nın yeni sahibi belli oldu SPK onayladı! Papara'nın yeni sahibi belli oldu

AÇIK TEKLİF USULÜYLE SATILACAK

Satışın açık teklif usulüyle gerçekleştirileceği belirtilirken, ihalede son teklif verme tarihi 16 Haziran 2026 olarak açıklandı.

TMSF İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı TMSF İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı

TMSF'nin ilan sayfasında yer alan bilgilere göre, ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ ile TELE1 Prodüksiyon Medya ve Reklam Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi "malikler" olarak gösterildi.

Söz konusu satış süreci, soruşturma kapsamında el konulan medya varlıklarının tasfiyesi açısından dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zorlu Enerji (ZOREN) "Zarar var temettü yok" dediZorlu Enerji (ZOREN) "Zarar var temettü yok" dedi
KLSYN 2026 1Ç döneminde net karını yüzde 123 artırdı KLSYN 2026 1Ç döneminde net karını yüzde 123 artırdı

