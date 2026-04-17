Snapchat’in çatı şirketi Snap Inc., yapay zekaya geçiş sürecini hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla radikal bir karar aldı. Şirket, toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 16’sına denk gelen yaklaşık 1000 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

300'DEN FAZLA AÇIK POZİSYON DONDURULACAK

Şirketten yapılan açıklamada, işten çıkarmaların verimlilik stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi. Snap, 300’den fazla açık pozisyonu da dondurma kararı aldı.

Yapay zekanın şirket içindeki rolü giderek artarken, Snap bünyesinde yazılan yeni kodların yüzde 65’inden fazlasının artık yapay zeka destekli üretildiği ifade edildi. Şirket, rutin işlerin dijital asistanlara devredilmesiyle insan kaynağını daha karmaşık ve katma değerli alanlara yönlendirmeyi hedefliyor.

500 MİLYON DOLARLIK TASARRUF HEDEFİ

Alınan kararın yıllık maliyetlerde 500 milyon doların üzerinde tasarruf sağlaması bekleniyor. Ancak işten çıkarmalara bağlı olarak ikinci çeyrekte 95–130 milyon dolar arasında tazminat ve yeniden yapılandırma gideri oluşacağı öngörülüyor.

YATIRIMCI BASKISI ARTIYOR

İşten çıkarma kararı, şirketin yüzde 2,5 hissesine sahip aktivist yatırımcı Irenic Capital Management’ın verimlilik baskısını artırdığı bir dönemde geldi.

Özellikle yaklaşık 3,5 milyar dolar harcanan artırılmış gerçeklik gözlüğü gibi uzun vadeli projelerin maliyeti yatırımcılar tarafından sorgulanıyor.

HİSSEDE KISA VADELİ TEPKİ

Kararın ardından Snap hisseleri gün içinde yaklaşık yüzde 8 yükselerek pozitif tepki verdi. Ancak hisse, yıl genelinde hala yüzde 25’in üzerinde kayıp bölgede bulunuyor.

Nisan 2026 itibarıyla SNAP hissesi 6,04 dolar seviyesinde işlem görüyor. Hisse, son bir ayda yaklaşık yüzde 29 yükselerek 3,93 dolar seviyesindeki dipten toparlanma sinyali verse de, 2021’deki 80 dolar üzerindeki zirvesine göre yaklaşık yüzde 90 aşağıda bulunuyor.

Şirketin 2025’in son çeyreğinde ilk kez kârlılık açıklaması olumlu karşılansa da, 2026 ilk çeyrek gelir beklentilerinin zayıf kalması ve Kuzey Amerika’daki kullanıcı sayısındaki düşüş, hisse üzerindeki baskının sürdüğüne işaret ediyor.

Analistlerin 12 aylık hedef fiyatları ise 4 ila 15 dolar arasında geniş bir bantta değişirken, ortalama beklenti 8 dolar seviyesinde bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.